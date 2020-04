Brannvesenet oppgitt: – Skjerpings!

Etter flere tilløp til branner og forlatte bål ber brannvesenet folk om å skjerpe seg.

Hele langfredag har brannvesenet landet over meldt om små tilløp til ulike branner ute i naturen. Felles for de fleste av dem er at folk er uforsiktige:

– Vi vil igjen oppfordre til å utvise aktsomhet ved bruk av åpen ild i marka. Skjerpings! skriver Oslos 110-sentral på Twitter.

Bare i løpet av noen minutter før dette hadde samme Twitter-konto meldt om brann i både en søppelcontainer på badeplassen Huk, sannsynligvis etter en dårlig slukket engangsgrill, og et forlatt bål ved Liastua.

– Noen årvåkne forbipasserende har startet slukking med det de hadde tilgjengelig av vann, og vi reiser opp for å ta en kontroll, skriver brannvesenet på Twitter.

Minutter senere kommer det melding om en ny brann, denne gangen i en nedgravd søppelcontainer på Snarøya:

Flere steder i landet

Det er ikke bare i hovedstaden at det har brent utendørs fredag:

I Tvedestrand i Adger er det meldt om gress- og lyngbrann. Årsak: Hagebrenning.

I Hurdal i Viken er det meldt om brann i skogbunn. Årsak: Avfallsbrenning.

I Hokksund i Viken er det meldt om om brann i lyng og kratt. Årsak: Avfallsbrenning.

I Bø i Vestfold og Telemark er det meldt om gressbrann. Årsak: Ukjent.

I Øyer i Innlandet er det meldt om bråtebrann. Årsak: Ukjent.

I Stavanger i Rogaland har det blitt meldt om brann i en nedgravet avfallscontainer. Årsak: Ukjent.

I Marnadal i Agder er det meldt om skog/gressbrann. Årsak: Ukjent.

I Asker i Viken er det meldt om et bål ute av kontroll. Årsak: Ukjent.

Skogbrannfare

Det er meldt om lokalt stor gress- og lyngbrannfare Østafjells. Yr har sendt ut gult farevarsel om skogbrannfare. Varselet gjelder frem til lørdag klokken 11, da det er ventet nedbør.

– Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt, står det i farevarselet.

To personer er siktet etter en skogbrann i Sørkedalen tirsdag ettermiddag. Årsaken var en engangsgrill som kom ut av kontroll.

– Dette kunne potensielt blitt en stor skogbrann, da vinden spredde brannen mot en stigning som ville bidratt til at brannen kunne eskalert, forteller innsatsleder Knut Halvorsen via brannvesenets Facebook-sider.

Hendelsen er et godt eksempel på hvor fort det kan gå, hvis man ikke tenker seg nøye om før man fyrer opp engangsgrillen eller bålet, er meldingen fra brannvesenet:

– Vær så snill, lytt til de rådene vi som jobber i nødetatene gir dere. Det er ikke for moro skyld vi gir dem! Først og fremst skal du alltid ta hensyn til vind og om det er tørt. Med den kombinasjonen tenner vi ikke opp noe som helst i naturen, sier innsatslederen.