Brannvesenet unnskyldte seg: - Vi skylder deg litt melk

Brannmenn i Australia har de siste ukene kjempet mot skogbranner, og har holdt både hus og egne manerer intakt.

Skogbrannene som herjer i Australia akkurat nå er noen av landets verste på flere tiår. Kale Hardie-Porter var en del av brannmannskapet som ble sendt til området rundt Macksville i New South Wales for å slåss mot flammene i det han beskriver til CNN som «forferdelige forhold.»

Her kom de over et hus ute i «bushen» og bestemte seg for å prøve å redde det, noe de også klarte.

Se bilder av ødeleggelsene i videoen øverst i saken.

Lånte melk

Det er mye arbeid som gjenstår før husets eier, Paul Sekfy, kan flytte inn igjen i boligen sin. Området rundt huset er ødelagt, inkludert flere boder, maskiner og verktøy som Sekfy ikke fikk tatt med seg før han måtte forlate huset sitt til flammenes makt. Han mangler også litt melk, skal vi tro lappen som brannmann Hardie-Porter la igjen:

- Gleden var på vår side da vi reddet huset ditt. Beklager at vi ikke klarte å redde bodene dine. PS: Vi skylder deg litt melk.

DRAKK MELK: Brannmennene som reddet huset til Paul Sekfy drakk melken hans samtidig som de slukket flammene.

- Kasser med øl

Hardie-Porter fortalte CNN at han og hans kolleger underveis i slukningsarbeidet åpnet kjøleskapet i huset de ikke visste om de ville klare å redde, og tok litt melk ettersom de ikke hadde spist eller drukket noe på flere timer.

Sekfy ble svært glad da han først fant huset sitt intakt og deretter lappen fra brannvesenet på kjøkkenet, en lapp han på Facebook omtaler som «den beste lappen han har funnet på kjøkkenbenken siden dagen etter bryllupet sitt».

Til CNN forteller han at brannmennene også spiste litt ost og peanøttsmør, men at han ikke bryr seg:

- De trenger ikke betale tilbake melken. Jeg fikser heller noen kasser med øl til dem, sier Sekfy, som for øyeblikket bor på et motell mens huset hans er ubeboelig.

Hard brannsesong

Flere titalls skogbranner raser fortsatt i de knusktørre skogområdene på Australias østkyst. Stadig flere tvinges til evakuering, mange for andre gang.

De mest intense brannene herjer i de nordøstlige delstatene New South Wales, med storbyen Sydney, og Queensland. Siden fredag er over 200 bolighus blitt tatt av flammene i New South Wales. Her har kjøligere vær lettet situasjonen noe, men i Queensland var det onsdag full mobilisering mot minst 80 ulike brannsteder.

Siden skogbrannsesongen startet i oktober har mer enn 1,1 millioner hektar blitt ødelagt. Det er den samlede totalen for de siste tre skogbrannsesongene, ifølge brannvesenet.

Det er vanlig med mindre branner i utmarka i Australia, men i år startet skogbrannsesongen tidlig. Lite nedbør ses på som årsaken. Det er ikke meldt om nedbør i delstaten på lang tid.