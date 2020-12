Brasil er verstingen når det gjelder avskoging av Amazonas - Norge har bidratt med  8.3 milliarder

Over åtte prosent av verdens største regnskog, Amazonas, er hogd, brent og ryddet siden 2000, viser en ny rapport. Området som er avskoget, er større enn Spania.

513.016 kvadratkilometer med regnskog gikk tapt i Amazonas-regionen fra 2000 til 2018, viser rapporten fra Amazon Geo-Referenced Socio-Environmental Information Network (RAISG)

– Amazonas er nå langt mer truet enn for åtte år siden, konstaterer RAISG, som er en sammenslutning av en rekke organisasjoner og grupper.

Les også Gunnar Stavrums kommentar: Norge har betalt 8,3 milliarder kroner på tross av voldsom avskoging i Amazonas

Avskogingen var på sitt verste i 2003, da 49.240 kvadratkilometer regnskog gikk tapt. Utover 2000-tallet lyktes man med å redusere hogsten, og i 2010 ble 17.674 kvadratkilometer skog ryddet.

Siden 2012 har avskogingen skutt ny fart igjen, konstaterer RAISG. Det årlige området som gikk tapt ble tredoblet fra 2015 til 2018, går det fram av deres kartlegging.

Brasil er versting

Amazonas strekker seg over de åtte søramerikanske landene Brasil, Colombia, Peru, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Surinam og Guyana, samt Fransk Guyana.

62 prosent av verdens største regnskog er å finne i Brasil, som også har stått bak størstedelen av avskogingen – hele 425.051 kvadratkilometer fra 2000 til 2018.

Etter at høyrepopulisten og klimaskeptikeren Jair Bolsonaro overtok som president, har hogsten i den brasilianske delen av Amazonas nådd nye høyder.

Les også: Her går Norges prestisjeprosjekt og 8 milliarder kroner opp i røyk

11.088 kvadratkilometer med skog, et område på størrelse med Jamaica, ble fra august i fjor til august i år hogd, brent og ryddet i den brasilianske delen av verdens største regnskog, ifølge Brasils romforskningsinstitutt (INPE).

Dette var en økning på 9,5 prosent fra året før og mer enn noe annet år siden 2008.

Norske milliarder

Norge har siden 2008 bidratt med hele 8,3 milliarder kroner for å bremse hogsten i Amazonas, som et ledd i arbeidet med å redusere utslipp av klimagasser.

Utbetalingene til Amazonasfondet ble stanset i august 2019 etter at Bolsonaro la ned styret for fondet og gjenåpnet for hogst og gruvedrift i den brasilianske delen av regnskogen.

Les også: «Tropenes Trump» freser mot norsk regnskogkutt: - Norge har ingenting å lære oss

– Jeg er dypt bekymret over den høye avskogingen i Amazonas og over de politiske signalene som blir sendt fra Brasilia, sa klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) da de siste avskogingstallene fra Brasil ble kjent tidligere i måneden.

– Avskogingen i Amazonas økte også i tiden før Bolsonaro overtok, men de siste to årene har vi sett en veldig sterk økning, konstaterte han.

(©NTB)

Reklame Her kan du levere Vikinglotto