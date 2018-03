Brasiliansk forsker: Hydros tester for dårlige og tatt for sent

Forskeren som står bak en rapport om Hydro-utslippet i Brasil, sier det er sluppet ut rødslam flere steder, og at selskapets egne tester ble tatt for sent.

Dr. Marcelo Lima ved Evandro Chagas-instituttet legger fredag kveld fram sin andre rapport om Hydro-utslippene ved Alunorte-anlegget i Barcarena. Den første rapporten konkluderte med at Hydro hadde forgiftet drikkevannet i Barcarena gjennom oversvømmelser fra anleggets rødslamdeponi, noe selskapet nekter for å ha gjort.

Forskeren sier til E24 at den andre rapporten vil bli en motvekt til selskapets forklaring, og at den kjemiske signaturen peker mot Hydro. Det er de føderale myndighetene som har bestilt rapport nummer to fra Evandro Chagas-instituttet.

– Klare bevis

– Bildebevis og kjemiske tester viser at Hydro har sluppet ut rødslam flere steder, sier Lima til avisen.

Han mener Hydros egne tester kom for sent etter ekstremværet som førte til store oversvømmelser i februar.

– Hydros egne tester kom for sent og var for dårlige, fastslår han.

Hydro har innrømmet at det har foregått utslipp av ubehandlet regn- og overflatevann med lut og bauksittstøv i Paráelven i forbindelse med det kraftige regnværet forrige måned. Det delvis statseide selskapet opplyste mandag at de hadde oppdaget nye utslippskilder, blant annet fra taket på et kullager og fra et område der det tidligere ble lagret aluminiumhydrat.

– Ikke gjort nok

Hydro har imidlertid holdt fast ved at det ikke finnes bevis på direkte utslipp av rødslam, som er et annet navn på bauksittslam. Informasjonssjef Halvor Moland i Hydro sier til E24 at bildene de har sett fra rødslamdeponiene i den første rapporten, viser at deponiene har fungert som de skal.

Da de nye utslippene ble kjent natt til mandag denne uka, beskrev konsernsjef Svein Richard Brandtzæg utslippene som «fullstendig uakseptabelt og brudd på det Hydro står for». Han sa da direkte unnskyld til både lokalbefolkningen, myndigheter og samfunnet.

I et brev til aksjonærene i forbindelse med Hydros årsrapport som selskapet publiserte fredag, forsøker Brantzæg å berolige selskapets eiere.

– Vi har ikke gjort nok for å demonstrere at vi er på samme side som samfunnet vi er en del av, for å bidra til bærekraftig vekst og utvikling til gjensidig fordel. Vi burde vært bedre forberedt, ettersom dette er innarbeidet i vår historie og selskapets kultur. Nå er tiden inne for å gå fra ord til handling, skriver Brandtzæg.

– Alvorlig miljøkriminalitet

Selv om Hydro fortsatt avviser at det har skjedd utslipp av rødslam, mener forsker Marcelo Lima at de kontrollerte utslippene selskapet allerede har innrømmet, er minst like alvorlige. Han sier vannet bevisst ble sluppet ut i elven gjennom skjulte kanaler midt på natten.

– Jeg er ikke ute etter å senke Hydro, men kun opptatt av å finne fakta. Dette er alvorlig miljøkriminalitet med stor innvirkning på folks liv, sier Lima.

(©NTB)

