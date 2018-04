Brasils høyesterett kan sende Lula i fengsel

Skjebnen til Brasils Luiz Inacio Lula da Silva blir onsdag avgjort av høyesterett. Enten må han i fengsel, eller så er han favoritt til å vinne høstens valg.

Landets høyesterettsdommere skal bestemme om den sosialistiske ekspresidenten umiddelbart må starte soningen av dommen på tolv års fengsel, eller om han kan vente så lenge ankesakene pågår.

I fjor ble Lula kjent skyldig i å ha tatt imot en kostbar leilighet fra et entreprenørselskap som ville sikre seg kontrakter på statlige byggeprosjekter. Dommen lyder på tolv års fengsel for korrupsjon. Lula har allerede tapt en ankesak.

Krever fengsel

Tirsdag kveld samlet tusenvis av mennesker seg i gatene for å kreve at Lula blir innesperret. Opptil 20.000 mennesker møtte fram i landets største by São Paulo, og noen få tusen i Rio de Janeiro.

– Vi vil at Brasil skal bli kvitt denne skammelige korrupsjonen, Sett Lula i fengsel, og la Brasil starte med blanke ark, sa en av demonstrantene i São Paulo, Mara Massa (67).

Demonstrantene krever også at han nektes deltakelse i presidentvalget 7. oktober. Den 72 år gamle sosialisten leder nå på meningsmålingene til tross for dommen på tolv års fengsel.

Splittet domstol

Det er ventet at høyesterett kommer til å være splittet på midten når det gjelder Lulas videre skjebne, og at kun én stemme vil avgjøre hvorvidt Lulas skal i fengsel eller om han kan sikte seg inn mot en tredje periode som landets president.

Landets forsvarssjef, general Eduardo Villas Boas, skriver på Twitter at militæret deler brasilianernes ønske om at det ikke lenger skal være mulig å slippe straff etter å ha begått forbrytelser. Meldingen anses som en støtte til at Lula må i fengsel.

Kommentaren vekker oppsikt ettersom det er sjelden at militæret blander seg inn i politikken i et land som i to tiår var styrt av militæret.

