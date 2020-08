Breddefotballen er stengt: Kan noen fortelle hvorfor?

Hvis du er over 20 år, får du ikke lov å sparke fotball. Ikke får du trene, ikke får du spille kamp. Ingen kan forklare hvorfor.

I mange uker har vi fått høre det, at det er viktigst å åpne for barn og unge. At vi må være forsiktige; ellers risikerer vi håndbrekket istedenfor et forsiktig trykk på bremsepedalen. Det er i og for seg forståelig, men det krever likevel et svar når vi spør: Hvorfor i all verden kan ikke voksne mennesker få lov til å sparke fotball?

På Huk og nede i Bjørvika ligger badegjestene oppå hverandre. På buss og trikk står vi som sild i tønne - og bedre blir det ikke til uka, når alle studentene skal til campus. Så er det forbudt for 22 kvinner og menn å spille fotball? På baner som ideelt sett skal være 68 meter brede og 105 meter lange?

Dette er klin umulig å forstå. Ikke en gang den ellers krystallklare assisterende helsedirektør Espen Nakstad er i stand til å si noe mer opplysende enn at «barn og unge må komme først». Uten videre forklaring.

Hvis det ikke åpnes for breddefotballen, og det litt brennkvikt, vil covid-19-epidemien bli huska som et knock out-slag mot folkehelsa. Halve sesongen har forsvunnet, og høstsesongen står i fare. Norges Fotballforbund kan melde at hundrevis (!) av lag allerede er meldt nedlagt. Hvor enkelt er det å stable disse lagene på beina igjen?

Når jeg først er i gang med fotballen - 200 tilskuere på eliteseriekampene? Dette er også en komplett uforståelig regel. En moderne fotballstadion i Norge har sitteplasser til mellom 6000 og 25.000 tilskuere fordelt på fire tribuner. Alle skjønner at det er fullt mulig å ta smittevernet på alvor med for eksempel 500 på hvert felt. Det vil være et hav av plass mellom hvert betalte sete.

Det nærmeste jeg har kommet en forklaring, er at fotballkamper vil utgjøre et press på kollektivtrafikken. Men dette er jo ikke tilfelle. De fleste fotballsupportere går til stadion. Og de som tar T-banen til for eksempel Intility i hovedstaden kommer fra alle byens kanter. Hvis noen hundre som skal på fotballkamp utgjør en smittefare, må jo rushtida i Oslo være «Armageddon» og «Pesten» i én og samme kjøretur!

Men det er noe som heter å holde orden på sine prioriteringer. Vi som savner tribunetilværelsen kan i det minste holde oss orientert via TV. Men kamper som inkluderer Anga FK, Balestrand IL, Davik FK og Fanaråk IL går ikke på TV. De blir ikke en gang spilt.