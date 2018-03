Breivik-riflen forbys – våpenkontroll skal fortsatt varsles

Saksordfører Liv Gustavsen (Frp) drukner i henvendelser fra skyttere som frykter at Stortinget torsdag fjerner regelen om forhåndsvarsling av våpenkontroller.

– Det er ikke aktuelt å fjerne politiets plikt til å varsle før det gjennomføres kontroll av våpengarderoben i private hjem, forsikrer hun overfor NTB.

Diskusjonen går høyt på sosiale medier i forbindelse med endringene i våpenloven som Stortinget vedtar torsdag. Gustavsen sier hun formelig drukner i henvendelser fra bekymrede sportsskyttere, jegere og våpeneiere.

– Å fjerne forhåndsvarslingen vil være i strid med Grunnloven. Vi forutsetter at dette klargjøres av regjeringen i forskrifts form, sier Gustavsen.

48 timer

Bakgrunnen for oppstandelsen er det forhold at regjeringen i sitt forslag til endringer i våpenloven fjernet formuleringene som slår fast at våpenkontroller skal varsles minst 48 timer i forveien.

– Det er ute av loven, men det vises til at det skal inn i forskrift. Fra Frps side vil vi kreve at 48-timersgrensen opprettholdes, sier Gustavsen.

Hun har vært saksordfører for endringene i våpenloven, som blant annet innebærer et forbud mot halvautomatiske våpen.

– 22. juli-massakren ble utført med et halvautomatisk våpen. Det er behov for å bli kvitt disse våpnene, sa Høyres justispolitiske talsperson Peter Frølich til NTB da justiskomiteens innstilling var klar.

– Ingen tvil

Men også dette spørsmålet har reist tvil i deler av jeger- og sportsskyttermiljøet. Der anføres det at våpenet Anders Behring Breivik brukte, en Ruger Mini 14, ikke er utviklet for å gi helautomatisk ild eller opprinnelig var ment for politiet eller Forsvaret.

– Det er ingen tvil om at vedtaket som Stortinget fatter torsdag innebærer at Ruger Mini 14 blir forbudt, sier Gustavsen.

Ifølge Justisdepartementet er det i underkant av 900 personer som eier våpen av denne typen. De må nå plombere våpenet, levere det inn eller forsøke å selge det til utlandet.

– Vi mener og har satt i merknader at regjeringen bør vurdere en kompensasjonsordning i tillegg, noe Ap og Sp er enige med oss i, sier Gustavsen

Ikke jaktrifler

Stortinget gjør begrensede unntak for sportsskyttere i forbudet som vedtas torsdag.

– Halvautomatiske jaktrifler rammes ikke og kan fremdeles erverves og benyttes til jaktformål, understreker Gustavsen.

Stortinget har også lyttet til innvendingene fra Norges Jeger- og Fiskerforbund og utvidet den såkalte jaktvåpengarderoben fra seks til åtte våpen, sier Frølich.

Regjeringen foreslo i utgangspunktet at seks våpen burde være grensen for hvor mange skytevåpen en jeger kan erverve uten særskilt behovsprøving. Dette mener flertallet på Stortinget blir for rigid. Grensen økes dermed til åtte våpen.



