Brennende supertanker lekker olje i Indiahavet

Brannen sprer seg i supertankeren New Diamond, og skipet har begynt å lekke olje, opplyser luftforsvaret på Sri Lanka. Skipet har 2 millioner fat om bord.

Saken oppdateres!

Luftforsvarets talsmann Dushan Wijesinghe sier at bilder tatt fra lufta viser størrelsen på ulykken. Skipet fraktet råolje fra Kuwait. Et av besetningsmedlemmene er savnet, og minst to skal være skadd.

– Vi har blitt tvunget til å avbryte forsøkene på å få brannen under kontroll på grunn av dårlig sikt, opplyser han.

Ifølge Reuters er fartøyet, en såkalt very large crude carrier (VLCC), lastet med 2 millioner fat olje.

BRENNER: Brannen sprer seg raskt i supertankeren New Diamond. Foto: - (AFP)

Indika Silva, som er talsmann for den srilankiske marinen, forteller at brannen startet i maskinrommet og spredte seg derfra. Fire marinefartøy ble sendt ut for å bistå supertankeren, og da de kom fram hadde 19 besetningsmedlemmer gått i livbåtene. Disse ble plukket opp.

Da marinefartøyene startet slukkingsarbeidet, gikk også kapteinen og to andre fra borde, opplyser han. Besetningsmedlemmet som er savnet, fryktes å ha mistet livet i maskinrommet.

To russiske marinefartøy som lå for anker i en havn på Sri Lanka, er på vei til tankeren. Fly og skip fra den indiske kystvakten er også på vei.

Da brannen brøt ut, var det Panama-registrerte fartøyet rundt 70 kilometer utenfor østkysten av Sri Lanka.

