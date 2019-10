Brexit-dramaet: Boris Johnson taler i parlamentet

Det står om bare noen ytterst få stemmer for statsminister Boris Johnson når han lørdag legger fram sitt brexit-forslag for Parlamentet.

Johnson håper å få flertall for forslaget som åpner for at Storbritannia går ut av EU 31. oktober, slik han har lovet.

Se Boris Johnons tale i parlamentet direkte øverst i saken. Se siste nytt i tekstform nederst i saken.

Ett usikkerhetsmoment så lørdag formiddag ut til å være ute av verden da den hardeste gruppa av brexit-tilhengere i Det konservative partiet, European Research Group (ERG), anbefalte å stemme for Johnsons avtale.

Det betyr at alle, eller de fleste av de 28 mest kompromissløse EU-motstanderne i Det konservative partiet, de såkalte spartanerne som stemte imot Theresa Mays avtale alle tre ganger, nå trolig støtter Johnsons plan.

Fakta Fakta om Johnsons brexitforslag ↓ Boris Johnsons forslag til brexitløsning er basert på fem elementer. * Fjerner den såkalte backstop-løsningen som innebar en tollunion med EU på ubestemt tid. * Står fast ved Langfredagsavtalen og fredsprosessen for Nord-Irland. * Felles regelverk for hele øya Irland, fordi Nord-Irland også skal følge EUs regler for mat, landbruksprodukter og varer. * Må få samtykke fra dem som blir berørt. De nordirske selvstyremyndighetene bør få muligheten til å gi sin tilslutning. Selvstyret har vært opphevet siden januar 2017. * Storbritannia, inkludert Nord-Irland, blir et samlet og eget tollområde. (NTB)

Men det blir fortsatt på håret. Nordirske DUP har gjort det klart at deres ti representanter ikke vil stemme for avtalen, og det vil heller ikke de skotske nasjonalistene eller Liberaldemokratene.

Johnsons håp ligger derfor i å få på noen av de 21 konservative han sparket ut av partiet over på sin side, og noen brexit-tilhengere i Labour. Mint ni Labour-medlemmer ventes å stemme for avtalen, selv partiet som helhet har sagt at de er imot.

Det som kan komplisere bildet i løpet av lørdag, er andre forslag, inkludert ett framsatt av tidligere tory-medlem Oliver Letwin om å utsette avstemningen inntil avtalen er gjort til britisk lov, slik at man er helt sikker på å unngå en brexit uten avtale.

Hvis dette forslaget blir vedtatt, blir Johnson tvunget til å be EU om utsettelse på brexit ut over 31. oktober.