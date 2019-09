Brexit-kaoset: - Vi kan vente oss et bikkjeslagsmål

Opposisjonen og enkelte tory-«avhoppere» har bare fire dager på seg til å avverge Boris Johnsons harde Brexit.

Storbritannias statsminister Boris Johnson står over for et kraftig oppgjør når Underhuset samles etter sommerferien tirsdag klokken 14.30 lokal tid. Etter at formalitetene er unnagjort, ventes det en Brexit-debatt hvor målet er å vinne dagsorden. Brexit-slaget starter trolig ved 19-tiden tirsdag kveld.

Johnson har varslet at Storbritannia skal ut av EU 31. oktober – med eller uten en avtale i boks.

Et sannsynlig scenario de neste dagene er at opposisjonen får vedtatt en lov som kan stanse Johnsons planer. Johnson har tilsynelatende planlagt et motangrep om å utstede nyvalg 14. oktober.

- Vi kan vente oss et bikkjeslagsmål når parlamentet åpner i dag. Da handler det om å få kontroll på agendaen. Nå som dronningen har akseptert en suspensjon av parlamentet fra mandag av (fem uker red.anm.), betyr det at det som skal skje med Brexit, lovforslag og nyvalg, må skje denne uken, sier Storbritannia-ekspert Jan Erik Mustad til Nettavisen.

Det er ventet at opposisjonen vil presse fram et nytt lovforslag de neste dagene ved å utløse en såkalt «Standing Order 24», som tillater viktige hastedebatter å bli gjennomført.

- De ønsker å fast-tracke (framskynde) dette gjennom parlamentet, slik at dronningen kan signere den før 31. oktober (Brexit-fristen), sier Mustad, som er universitetslektor ved Universitetet i Agder.

- Risikerer å bli utstøtt

Vedtaket vil i så fall tvinge statsministeren til å be EU om en Brexit-utsettelse fram til 31. januar. Men det er til slutt EU som avgjør datoen.

- Det som signaliserer i morgentimene, er at hvis Johnson får flertallet mot seg i en avstemning i forhold til å bli bundet til å utsette Brexit i tre måneder, vil han utstede nyvalg.

- Hvis det fremmes et agendaforslag som gjør at opposisjonen kan legge fram en lov som kan blokkere en hard Brexit 31. oktober, vil Johnson signalisere at de som stemmer mot eget parti, risikerer å bli utstøtt fra eget parti og får ikke stille for partiet ved neste parlamentsvalg, sier Mustad.

- Det blir kampen om agendaen denne uken som blir avgjørende for britisk politikk, Brexit og britenes fremtidige forhold til Europa.

Storbritannia-ekspert Jan Erik Mustad. Foto: Foto: Jan Arve Olsen/UiA

Trenger noen få «avhoppere»

Lovforslaget, som trolig blir fremmet av Labours Hilary Benn, trenger kun noen få «avhoppere» fra De konservative (toryene) for å få et nødvendig flertall, og dermed blokkere Johnsons harde Brexit.

- Det er to toryer som trengs, og det anslås at det er 20 pluss som vil sette inn nasjonale interesser foran partiet og personlige interesser. Slik det tolkes der borte, er det et flertall for at det kommer et lovforslag i denne avstemmingen i kveld eller i morgen, sier Mustad.

- Det betyr at Johnson vil komme denne loven i forkjøpet og utstede nyvalg.

Statsminister Boris Johnson vil ikke under noen omstendigheter be EU om en ny utsettelse av brexit. Foto: AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Fast-tracket gjennom parlamentet

- Vil opposisjonen ha mulighet og tid til å vedta en ny lov før uken er omme?

- Det kommer an på parlamentsleder John Bercow. Han kan sørge for at denne loven blir behandlet og fast-tracket gjennom parlamentet. Det er en stor frustrasjon i Underhuset over måten Johnson suspenderte parlamentet på, sier Mustad.

- Dette handler om en maktkamp mellom parlamentet og regjeringen for å vinne kontrollen over situasjonen og agendaen. Det er mye som taler for at Bercow vil akseptere en sånn debatt om Brexit, og dermed akseptere at opposisjonen legger fram et lovforslag og fast-tracker den. Da er regjeringen bundet av det, sier Mustad.

- Den eneste muligheten Johnson har da, er å utstede nyvalg.

- Hvem ligger an til å vinne et nyvalg, Mustad?

- På meningsmålingene ligger De konservative mellom ti og tolv prosentpoeng foran Labour. Men ting kan snu rimelig kjapt. Ved et nyvalg har Johnson muligheten til å vinne igjen med et flertall, eller at det blir et «hung parlament» (vippeparlament) hvor ingen av partiene har flertall. Det er ikke sikkert et nyvalg vil endre noe, men det vil utsette Brexit.





Må ha Labours støtte

- Johnson må ha 2/3-flertall for å oppløse parlamentet. Da trenger han Labours støtte. Det ser ut til at Labour vil gjøre det. De har mast om nyvalg lenge, og har troen på at de kanskje vil kunne vinne. Og da vil de sørge for å stoppe Brexit og fortsette med Storbritannia som et fullverdig medlem, sier Mustad.

Labour-leder Jeremy Corbyn har uttalt at partiet er rede for et nyvalg.

- Jeg vil være lykkelig når valget kommer. Jeg er klar for det, dere er klare for det og vi er klare for det, sa han nylig under et folkemøte.

Går mot eget parti

Flere toryer har allerede uttalt at de er villig til å slutte seg opp om det tverrpolitiske lovforslaget. Parlamentsmedlem for De konservative, Justine Greening, er blant dem som planlegger å stemme mot eget parti. Hun har imidlertid sagt at hun ikke vil stille som kandidat ved neste parlamentsvalg – og risikerer dermed ikke å bli fryst ut av sine egne.

Tidligere finansminister Philip Hammond, som nettopp ble gjenvalgt som kandidat av sitt lokallag, sier han vil kjempe en bitter kamp dersom Johnson førsøker å presse ham ut av valget.

- Det kommer til å bli en kamp for livet. Dette er mitt parti. Jeg har vært medlem i 45 år, sier han.

Tidligere justisminister David Gauke sier at rebellene i parlamentet har en «vanntett» mekanisme som kan avverge Storbritannia fra å «krasje» ut av EU uten en avtale, men han tror at avstemmingen vil bli et «tett løp». Han tror også at Johnson har truet med nyvalg fordi han egentlig vet at han vil tape en avstemming.

Kilder: Sky News, BBC, The Guardian.