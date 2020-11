Brexitgeneral Farage kaster seg inn i korona-politikken: - Vi viser motet som trengs

Nigel Farage, relanserer sitt brexitparti under navnet Reform UK for å kjempe mot koronanedstenging.

Det nye partiet vil konsentrere seg om kun å beskytte utsatte grupper og satse på at resten av befolkningen oppnår flokkimmunitet, skriver Reuters.

– Vi viser motet som trengs for å gå imot konsensustenkning og etablerte interesser rundt covid. Men det er mange områder innen offentlig liv som kan bedres for å tjene vanlige mennesker. Derfor vil vi kjempe for Reform, sier Farage.

