Brite (51) fortsatt siktet etter bombetrusselen mot Ryanair-fly

Den pågrepne 51 år gamle britiske statsborgeren som ble pågrepet etter bombetrusselen mot et Ryanair-fly fra London til Oslo fredag, er fremdeles siktet.

Mannen ble løslatt fredag.

– Som kjent besluttet politiet pågripelse av en person, men etter avhør var det ikke grunnlag for varetekt, sier politiadvokaten. Han ble derfor løslatt i går, men har fortsatt status som siktet. Det var ikke grunnlag for å holde ham i arrest, men saken er fortsatt under etterforskning, sier vakthavende politiadvokat Tea Sletto Øverseth i Øst politidistrikt til VG.

Politiadvokaten sier at det per nå ikke er andre personer som er mistenkt eller siktet i saken.

(©NTB)

Les også: Bombetrussel på tog ved Dal stasjon - normalsituasjon gjenopprettet