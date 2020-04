Britisk avis anslår 41.000 koronadødsfall så langt

Det reelle tallet på koronarelaterte dødsfall i Storbritannia er over dobbelt så høyt som det offisielle, 41.102 mot 17.337, ifølge anslag fra Financial Times.

For å inkludere dødsfall som har skjedd utenfor helsevesenet, har avisen tatt utgangspunkt i den siste oversikten over alle dødsfall i landet. Tall fra landets nasjonale statistikkbyrå tirsdag viste en overdødelighet på 75 prosent i England og Wales.

Beregningen antyder at de reelle dødstallene trolig toppet seg 8. april. Til og med tirsdag viser «et konservativt anslag» ifølge avisen at over 41.000 kan være døde som følge av koronapandemien.

