Britisk avis: Britiske ubåter gjør seg klare til mulig angrep mot Syria

Britiske ubåter skal ha fått ordre om å flytte seg slik at de er klare til å rette et angrep mot regimet til Syrias president Bashar al-Assad.

Det skriver avisen Daily Telegraph, ifølge Reuters.

Opprustningen skjer slik at Storbritannia kan være klar til å delta i et angrep mot det syriske militæret, et angrep som ifølge avisen kan bli innledet allerede natt til torsdag.

Statsminister Theresa May har ennå ikke besluttet om Storbritannia skal slutte seg til et eventuelt angrep sammen med USA og Frankrike.

Angrepsplanene er kommet på bordet etter et påstått kjemisk angrep i Douma utenfor Damaskus i helgen.

