Britisk ekspert: Clarke eller Harman kan bli ny statsminister før neste uke

Dersom Boris Johnson taper et mistillitsforslag etter dommen i høyesterett kan Kenneth Clarke eller Harriet Harman bli ny statsminister, hevder britisk ekspert.

Den britiske Brexit-eksperten Jon Worth sier i et intervju med Nettavisen at det ikke er flertall i parlamentet for Corbyn som ny statsminister i Storbritannia.

Dermed kan et eventuelt mistillitsforslag ende med den konservative rebellen Kenneth Clarke eller Labours Harriet Harman som midlertidig statsminister frem til et nyvalg i slutten av november.

Journalisten, bloggeren og EU-eksperten Worth har gjort seg svært bemerket med sine presise analyser rundt Brexit og britisk politikk siden folkeavstemmingen i 2016.

- Det usannsynlig at Johnson trekker seg, men parlamentet vil nok fremme et mistillitsforslag før slutten av uken. Siden det ikke er flertall for Corbyn som statsminister vil enten Ken Clarke eller Harriet Harman kunne ta over midlertidig. Den nye statsministeren vil så dra til Brussel og be om en tre måneder utsettelse av Brexit, før et nyvalg vil bli utlyst i slutten av november, sier Worth til Nettavisen.

Worth er professor ved College of Europe og rangert som en av de mest innflytelsesrike EU-kommentatorene på twitter av konsultentselskapene Fleischman Hillard og Hill+Knowlton Strategies.

På oppfordring fra speaker John Bercow trer det britiske parlamentet sammen i morgen formiddag britisk tid. Det knytter seg stor spenning til hvorvidt opposisjonen vil fremme et mistillitsforslag mot regjeringen etter dommen i høyesterett.

Dersom bare to av de 21 rebellene som stemte imot forslaget om nyvalg tidligere i september også stemmer imot regjeringen ved et eventuelt mistillitsforslag, blir Boris Johnson den kortest sittende statsministeren i britisk historie.