Britisk fisker identifisert som den døde på Vengsøya

Mannen i 50-årene som ble funnet død på Vengsøya i Troms i forrige uke, er nå identifisert som en fisker fra Storbritannia, ifølge politiet.

Briten er identifisert som Roger Brian Hart. Han er 55 år gammel, var fisker og oppholdt seg på Vengsøya i forbindelse med arbeid, opplyser politiet i en pressemelding torsdag.

Mannen ble 3. oktober funnet død i en leilighet ved et fiskemottak på øya, som ligger nordvest for Tromsø. Kort tid senere meldte en 29 år gammel mann seg for politiet. Han er varetektsfengslet og siktet for kroppskrenkelse.

Den avdøde er obdusert, men obduksjonen ga ikke noen entydig dødsårsak. Den videre etterforskningen dreier seg om innhenting og gjennomgang av teknisk materiale og avhør av vitner.

