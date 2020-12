Britisk fly brøt landingsforbudet i Sverige

29 svensker fikk slippe inn i hjemlandet sitt.

Til tross for at Sverige har innført flyforbud fra Storbritannia, landet et British Airways-fly på Arlanda-flyplassen lørdag, melder Aftonbladet.

– Vi forstår ikke hvordan dette kunne skje, sier Patrik Engström, sjef for grensepolitiet.

Flyet landet klokken 10.30 2. juledag.

– Det ser ut til å ha vært noen misforståelser. Dette er i strid med flyforbudet, som er absolutt. Det må ikke være passasjertrafikk i lufta mellom landene nå, sier Mikael Andersson, pressesjef i det svenske transportetaten, til den svenske avisen.

– Vi har kontaktet British Airways, men også det britiske luftfartsverket. Denne flyturen har brutt svenske regler.

Det var 33 passasjerer om bord i passasjerflyet fra London. Av disse var 29 svenske statsborgere, og fire var finske statsborgere som skulle reise videre.

– Tatt på sengen

Ifølge Aftonbladet blir det ingen karantene for de 29 svenskene. De ble heller ikke koronatestet.

– Vi ble tatt på sengen da vi så at det var passasjerer på flyet, sier Engström til Svenska Dagbladet.

– Politiet på stedet kontaktet smittevernlegen i regionen som gjorde vurderingen om at ingen spesielle tiltak skulle tas, sier Engström.

Nyheten om flyet kommer samme dag som meldingen om at den nye og mer smittsomme koronavarianten som ble oppdaget i Storbritannia, er påvist hos en person som har reist fra Storbritannia til Sverige på julebesøk.

Det opplyste enhetsleder Sara Byfors i Folkhälsomyndigheten på en pressekonferanse 2. juledag.

Virusvarianten er påvist hos en person i Södermanland. Smittevernlege Signar Mäkitalo sier at smittesporing og testing pågår.

– Dette er en person som reiste til Sverige for å feire jul, sa Mäkitalo.

– Personen testet positivt den 21. desember, og vi fikk i dag vite at det var den muterte virusvarianten, la han til.

Risiko for flere smittede

Mäkitalo opplyser at den smittede har hatt lite sosial kontakt siden ankomst til Sverige.

– Men risikoen finnes for at det er flere i Sverige som har denne varianten, legger han til.

Byfors i Folkhälsomyndigheten understreker at situasjonen er alvorlig og at myndighetene følger utviklingen nøye.

Mutasjonen som Storbritannia har oppdaget og som har fått navnet VUI 202012/01, anslås å være 70 prosent mer smittsom enn den opprinnelige varianten av koronaviruset. Mutasjonen har også blitt påvist i Danmark, Nederland, Island, Italia og Australia. Utviklingen har ført til at mange land har stanset flygninger fra Storbritannia.

