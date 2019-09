Britisk høyesterett: Johnson brøt loven da han suspenderte parlamentet

Speaker Bercow sier at parlamentet må tre sammen umiddelbart etter dommen, mens opposisjonen krever Johnsons umiddelbare avgang.

Etter at Boris Johnson tidligere denne måneden suspenderte parlamentet frem til 14. oktober har det vært stor uenighet blant britiske rettsinstanser om lovligheten.

I dag avgjorde britisk høyesterett av suspenderingen var «lovstridig, ugyldig og uten effekt».

I følge oppsummeringen av dommen har høyesterett tatt stilling til tre spørsmål det har vært stor uenighet om. Har domstolene myndighet til å avgjøre lovligheten av suspenderingen? I så fall, er det lov å utsette parlamentet på en måte som hindrer medlemmene i å utføre sin oppgave? Hvis ikke, hindret Johnson's suspendering av parlamentet medlemmene i å utføre sin oppgave?

I alle spørsmålene dømte høyesterett imot Boris Johnsons ønsker og dermed er suspensjonen av parlamentet ugyldig. Les oppsummeringen av dommen her.

Det er nå opp til Parlamentet, Speaker Bercow og Lord Speaker Fowler å avgjøre hva som skjer videre. Etter høyesteretts vurdering står de fritt til å «ta alle nødvendige steg for å la parlamentet møtes igjen så raskt som mulig».

- Som hjertet av vårt demokrati må parlamentet tre sammen umiddelbart, sier Speaker John Bercow i en skriftlig uttalelse like etter dommen.

Krever Johnsons avgang

På Labours partikonferanse tok opposisjonens leder Jeremy Corbyn selv scenen så snart resultatet var klart og krevde statsministerens avgang, rapporterer the Guardian.

- For å bruke de historiske ordene: Johnson bør vurdere sin stilling. Dette vil gjøre ham til den kortest sittende statsministeren i vår historie.

Han får støtte av resten av opposisjonen.

- Boris Johnsons posisjon er umulig og han bør ha guts til å trekke seg, sier Joanna Cherry fra det skotske nasjonalpartiet i følge Sky News.

- Johnson har oppført seg som en sprø diktator. Det er ikke noe spørsmål om at statsministeren må trekke seg umiddelbart, sier Plaid Cymrus Liz Saville Roberts til the Guardian.

Storbritannia-ekspert Per Edgar Kokkvold er enig i at dette er et stort nederlag for Johnson, men er ikke sikker på at han må gå av.

- Dette er et ydmykende nederlag for Boris Johnson – én av hans mange, sier han til Nettavisen.

- Det som er interessant, er at han fortsatt leder på meningsmålingene. Hittil har han fortsatt støtte i befolkningen, men hvordan denne høyesterettsbeslutningen vil påvirke dette, er vanskelig å si.