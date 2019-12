Britisk politi kritiseres for å prioritere klima over kriminelle etter å ha brukt millioner på elbiler

Elbilene har en maksfart på 200 kilometer i timen.

Britisk politi har brukt et ukjent millionbeløp på å kjøpe minst 448 elbiler for å nå klimamålene sine. Det er bare ett problem: bilene er for trege til å fange kriminelle.

I tillegg viser en intern rapport at elbilene går tomme for strøm før skiftene er over og at det tar for lang tid å lade bilene til at de kan være klare for utrykning på kort varsel.

Les også: Stor oversikt: Pris og rekkevidde på elbiler

Dermed brukes elbilene nå først og fremst til å kjøre politisjefer til og fra jobb.

Ukjent millionbeløp

Myndighetene nekter å avsløre nøyaktig hvor mange elbiler de har kjøpt, men ifølge Metro skal det være snakk om minst 448 kjøretøy.

Med en startpris på 440.000 kroner (37.840 pund) betyr det at britisk politi har brukt i hvert fall 200 millioner kroner på klimatiltaket.

Les også: Jo – elbilen bruker strøm også når den står parkert

Det får den konservative parlamentarikeren og tidligere politikonstabelen David Davies til å se rødt.

– Politisjefene må vise litt sunn fornuft, sier Davies.

– Jeg har vært i en politibil så mange ganger under et nødanrop, man kan aldri forutse hva som vil skje og derfor må vi være veldig forsiktige med å bruke elbiler.

Ingenting å bekymre seg over

Britiske myndigheter sier de ønsker å gjøre alle politibiler utslippsfrie innen 2050, men innrømmer at markedet ikke er modent nok til å møte dagens behov.

Politiet har dermed sett seg nødt til å kjøpe inn flere dieselbiler i mellomtiden.

Les også: Teslas nye bil kan bli forbudt i Europa

Talsperson for det britiske politiforbundet Tim Rogers avviser derfor at borgerne har grunn til å være bekymret.

– Det ville være svakt dersom noen som håndterer en flåte med kjøretøy begrenset seg selv til elbiler. Politiet kan fremdeles bruke andre kjøretøy ved behov, sier Rogers.

– Borgerne har ingenting å bekymre seg over.