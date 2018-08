Britisk politi sjekker søppelkasser etter spor av nervegift

Britisk politi har sendt søppelkasser til et laboratorium for å se om de inneholder spor av en nervegift som har tatt livet av en kvinne og gjort en mann syk.

Politiet i London sier at to søppelkasser er fjernet fra et butikkområde i Salisbury, 90 kilometer sørvest for London. Kassene blir undersøkt etter at politiet hadde samtaler med Charlie Rowley, mannen som overlevde forgiftningen i juni.

Hans partner Dawn Sturgess døde etter å ha kommet i kontakt med nervegiften novitsjok. Den samme giften ble brukt mot den tidligere russiske spionen Sergej Skripal og hans Julia i Salisbury i mars.

Britiske myndigheter hevder at Russland står bak aksjonen, noe regjeringen i Kreml avviser.

