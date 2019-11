Britisk presse fordømmer prins Andrew etter BBC-intervju

Prins Andrew får hard medfart i britisk presse etter sitt forsøk på å gjendrive anklagene om at han har hatt sex med et offer for menneskehandel.

I et sjeldent intervju med BBC lørdag sa prinsen at han hadde utvist «dårlig dømmekraft» da han fortsatte vennskapet med milliardæren og finansmannen Jeffrey Epstein.

Epstein, som allerede i 2008 ble dømt for å ha tvunget kvinner til å utføre seksuelle tjenester, ble pågrepet igjen i juli og tiltalt for menneskehandel og ett seksuelt overgrep mot en mindreårig. Han tok imidlertid sitt eget liv i fengsel før saken kom opp.

En av kvinnene, Virginia Giuffre, har hevdet hun bare var 17 år da Epstein betalte henne 15.000 dollar for å ha sex med prinsen i 2001.

– Som en kjernefysisk eksplosjon

Prins Andrew nekter kategorisk å ha hatt sex med henne, men i britiske medier får han hard kritikk for å forsvare vennskapet med Epstein og for ikke å vise empati med ofrene for finansmannens virksomhet i BBC-intervjuet.

Redaktør Charlie Proctor av nettstedet Royal Central sier han forventet at prinsen ville gjøre det dårlig i intervjuet.

– Jeg forventet en togulykke. Men dette var så ille som om et fly hadde krasjet inn i en oljetanker og forårsaket en tsunami, som igjen skapte en kjernefysisk eksplosjon, sier han.

Søndagens overskrift i avisa Mail on Sunday var: «Forbløffet nasjon ser prins vri seg – mange seere sjokkert over total mangel på empati». Krisekonsulent Mark Borkowski sier til den britiske presseforeningen at intervjuet «var som å se en mann havne i kvikksand».

– Dessverre tror jeg ikke noen kunne ha slengt til ham et tau og halt ham opp, sier han.

Prinsens tidligere rådgiver Jason Stein sier til TV-kanalen ITV at han rådet prinsen til ikke å gjøre intervjuet, men at han ble overkjørt.

Angrer

I intervjuet sier Andrew blant annet at han angrer på at han bodde i Epsteins hjem på Manhattan etter at finansmannen ble dømt.

– Jeg straffer meg selv for det hver dag, fordi det er noe et medlem av en kongefamilie ikke skal gjøre, sa prinsen.

59 år gamle prins Andrew er dronning Elizabeths andre sønn og den 8. i arverekken til den britiske tronen.

