Britiske forskere er klare for å teste korona-vaksine på mennesker

Kliniske tester av vaksinen vil komme i gang fra og med 23. april.

Det var den britiske helseministeren Matt Hancock som kom med nyheten på den daglige pressebriefingen, ifølge Sky News.

- Å utvikle en vaksine er en «usikker vitenskap.», men forskerne på Oxford og Imperial College i London har gjort raske fremskritt. På samme tid vil vi investere i øke kapasiteten, hvis vaksinen viser seg å være trygg. Da vil vi gjøre den tilgjengelig for den britiske befolkningen så fort det lar seg gjøre, sa Hancock.

Han understreket imidlertid en viktig ting:

- Ingenting om denne prosessen er sikker, la helseministeren til.

VAKSINE PÅ VEI: Den britiske helseministeren Matt Hancock sier at Storbritannia ganske snart vil teste en korona-vaksine på mennesker. Foto: (NTB scanpix)

Har tro på suksess

Forskerne på Oxford som har jobbet med vaksinen har stor tro på at vaksinen vil virke. Ifølge Sky News hevder forskerne at det finnes en «80 prosent sjanse for suksess.»

Hvis alt går etter planen håper forskerne at en million doser kan gjøres tilgjengelig innen september. Oxford-vaksinen har fått navnet ChAdOx1 nCoV-19, og den har blitt laget av et harmløst sjimpanse-virus som har blitt genetisk konstruert for å bære en del av koronaviruset.

Sky News skriver videre at denne teknikken har tidligere vist seg å gi et sterkt immunforsvar mot andre sykdommer.

500 personer

Avtaler skal allerede ha blitt gjort med diverse produsenter, både i Storbritannia og utenlands, for å produsere vaksinen.

- Vi håper at oppimot 500 personer vil bli en del av testingen innen midten av mai, forteller professor Sarah Gilbert til Sky News.

Hardt rammet

Det samlede dødstallet i Storbritannia relatert til korona har passert 17.000. I skrivende stund er det registrert 17.337 koronarelaterte dødsfall, og det er registrert 129.004 smittede personer. Det siste døgnet ble det registrert 828 nye dødsfall.

Storbritannias statsminister Boris Johnson er også en av dem som ble rammet hardt av koronaviruset, og tilbrakte tre netter på intensiven tidligere i april. Etter hvert ble Johnson skrevet ut av intensiven, men han er fortsatt ikke tilbake på jobb som fungerende statsminister.