Britiske medier: Ingen brexitavtale onsdag

Både Boris Johnson og Michel Barnier sier det er ting som ennå ikke er avklart i brexit-forhandlingene. Britiske medier melder at det neppe blir enighet onsdag.

Både BBCs politiske redaktør Laura Kuenssberg og Sky News viser til kilder på britisk side som slår fast at det ikke vil bli enighet om en avtale i løpet av dagen.

I et regjeringsmøte onsdag ettermiddag informerte Johnson kollegene sine om at det ikke hadde vært noe gjennombrudd i ellevte time.

Statsministeren sa det fortsatt «gjenstår flere punkter», opplyser hans talsmann, James Slack. Han sa likevel at det er «en sjanse for å sikre en god avtale» på toppmøtet, som finner sted torsdag.

Johnson snakket også med partifeller i Parlamentet, og ifølge en av dem skal statsministeren ha brukt en Everest-ekspedisjon som metafor.

– Vi er ikke helt på toppen ennå, vi er på Hillary Step på veien opp til Mount Everest. Toppen er ikke langt unna, men er i øyeblikket innhyllet i tåke, skal statsministeren ha sagt, ifølge kilder The Guardian har snakket med.

Samstemt

Johnson formulerte seg nokså likt som EUs brexitforhandler Michel Barnier. Da han orienterte EU-kommisjonen tidligere på dagen, sa han at viktige spørsmål fortsatt var uløst.

– Samtalene har vært konstruktive, men det gjenstår et antall betydelige spørsmål som må løses, sa kommissær Dimitris Avramopoulos på en pressebrifing etter møtet med Barnier.

Etter planen skal Barnier senere på dagen også orientere medlemslandenes EU-ambassadører om hvordan samtalene går. Det møtet ble utsatt flere ganger i løpet av dagen.

Samtalene fortsatte utover onsdagen. En optimistisk Donald Tusk sa til polske medier at han tror en avtale i teorien kan være mulig når klokken tikker mot midnatt.

– Forhandlingene pågår, og alt går i riktig retning. I teorien bør alt være klart om sju-åtte timer, sa Tusk til den polske nyhetskanalen TVN24 ved 16-tiden. Han mente da at fundamentet for en mulig avtale var på plass.

Irskesjøen

Det viktigste som gjenstår er å finne en løsning som sikrer en fortsatt åpen grense mellom EU-medlemmet Irland og britiske Nord-Irland etter at britene går ut av unionen.

Slack sier Johnson vil ha flere møter med det nordirske støttepartiet, DUP, som er avgjørende dersom han skal få en eventuell avtale godkjent i Parlamentet. Planen er at den skal legges fram for Underhuset i et ekstraordinært møte lørdag. Det har ikke vært holdt lørdagsmøte i Underhuset siden Falklandskrigen i 1982.

Labour-nei

Labour-leder Jeremy Corbyn sier hans parti trolig ikke vil støtte en eventuell avtale.

– Alt jeg har hørt fra samtalene som pågår, gjør meg dypt bekymret for at det kommer til å bli en grense i Irskesjøen, mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia, sa Corbyn onsdag. Han viste til meldinger om at statsminister Johnson skal ha kommet med innrømmelser overfor EU i det betente spørsmålet om irskegrensen som i praksis vil legge til rette for en tollgrense i Irskesjøen.

– Det er ikke en avtale vi kan støtte, basert på det jeg har hørt hittil, sa Corbyn.

Det er ventet at de fleste av Labours 245 representanter i Underhuset vil stemme mot avtalen, i tillegg til samtlige 35 medlemmer fra det skotske nasjonalistpartiet SNP og 18 av 19 liberaldemokrater.

Trenger støtte

Med eller uten DUP, er regjeringen avhengig av støtte enten fra så godt som alle tory-opprørerne som ble kastet ut av parlamentsgruppen tidligere i høst eller fra et knippe Labour-representanter for å sikre flertall for avtalen.

Det er 650 plasser i Underhuset, men noen står tomme. Johnson trenger trolig rundt 320 stemmer for å få gjennom en eventuell avtale. Partiet hans har for tiden bare 288 av de plassene, mens DUP har 10.

Dersom Underhuset ikke godtar avtalen innen lørdag, må Johnson be EU om en utsettelse. Det vil svi for mannen som har holdt hardt på å forlate EU 31. oktober, uansett hva som skjer.