Britiske medier: politiet rykket ut til husbråk hos Boris Johnson

En bekymret nabo skal ha hørt skrik og hamring fra nabo-boligen og ringt politiet.

Det skriver flere britiske medier fredag kveld. Det skal ha blitt hørt høylytt krangling fra boligen der Boris Johnson, som kjemper om å bli Storbritannias neste statsminister, bor sammen med kjæresten Carrie Symonds.

En nabo The Guardian har snakket med skal blant annet ha hørt en kvinne skrike etterfulgt av bråk. Naboen skal ha forsøkt å banke på, men ikke fått svar, og siden ringt politiet.

I en uttalelse fra politiet heter det i følge The Guardian at de fikk melding fra en lokal beboer som var bekymret for en kvinnelig nabo.

- Politiet kom og snakket med alle beboere på adressen, som alle var trygge.

De skriver videre at det ikke var grunn til å tro at det var skjedd noen lovbrudd eller for politiet å gripe inn.

Johnson ligger best an i kappløpet for å bli det konservative partiets neste leder, og dermed Theresa Mays etterfølger som britisk statsminister. Han ble i fjor skilt fra kona Marina Wheeler etter 25 års ekteskap.

Johnsons talsmann har ikke svart på en forespørsel om en kommentar til saken, melder AP.