Bro raste i Mandal – tre personer i vannet

Deler av Bankebroa i Mandal har rast sammen. Tre personer falt i vannet.

Deler av Bankebroa i Mandal har rast sammen. Det meldte politiet i Agder på Twitter like etter klokken 11.30 mandag formiddag.

- Dette er en gang- og sykkelbro som er under oppføring, og det er derfor arbeidere på stedet. Broen er ikke åpen for allmennheten, kun for de som jobber der. I forbindelse med at de har lagt betong har deler av gang- og sykkelstien rast sammen, sier Linn Andresen ved politiet i Agder til Nettavisen.

Tre personer falt i vannet da broen falt sammen, men ingen ble alvorlig skadd.

- Det er kun meldt om noen mindre kutt og de får behandling for det på stedet, sier Andresen.

Arbeidstilsynet er nå på vei og politiet har opprettet sak. De vil undersøke saken videre.

Trafikken går som normalt.

Avisen Lindenes har lagt ut bilde av broen på Facebook:

Her er politiets tweets om hendelsen:

I forbindelse med arbeid har deler av forskalingen rast ut og 3 personer har falt i vannet. Kontroll på personer på stedet, ingen alvorlig personskade. Politiet underøker saken videre. https://t.co/NyqOhpTX0l — Politiet i Agder (@politiagder) February 19, 2018

