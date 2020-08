Broen kollapset med skoleelever utpå – en elev til legevakt

Ti elever var på broen da den knakk sammen.

– Det har gått helt utrolig bra. Det kunne vært veldig alvorlig, sier Anne Mari Kind, skolesjef i Nordre Land kommune til Nettavisen.

En elev er sendt til legevakten på grunn av smerter i foten, opplyser hun.

Alle foreldre skal ha blitt kontaktet, og blitt bedt om å ta barna med på legevakten hvis de får vondt i bein eller armer utover ettermiddagen.

Det var Oppland Arbeiderblad som først meldte om hendelsen. Ifølge lokalavisen er turstien veldig populær.

Turstien vedlikeholdes av Ut på Turgruppa i Helselaget i Nordre Land, men det er kommunen selv som har ansvaret for broene og renovasjon langs stien.

Arne Edgar Rosenberg er ingeniør på teknisk drift i Nordre Land kommune. Han forteller til OA at det var råte på to bærebjelker der broen knakk:

– Dette ville trolig skjedd før eller senere, også med mindre belastning enn det var der denne gangen, sier han til avisen.

Han sier videre at kommunen skal kaste seg rundt og lage en plan for å sette opp en ny bro, slik at stien igjen kan brukes av alle så raskt som mulig. Rosenberg sier samtidig til Nettavisen at de må sørge for at dette ikke skjer igjen:

– Vi må prøve å lære av dette, og bygge en bro med mer solid bæring enn den forrige, sier Rosenberg.