Brøt med Trump - fikk «djevelbrev» fra familien

Familien mener han sto i ledetog med «djevelens hær» fordi han hadde brutt med president Donald Trump.

NEW YORK (Nettavisen): I forbindelse med riksrettssaken mot Donald Trump er det brutt ut full krig internt i det republikanske partiet.

Det ble spesielt tydelig da Donald Trump på tirsdag gikk ut med et knallhardt angrep på Mitch McConnell, som er partiets leder i Senatet.

Trump mener republikanske partiet må skrote McConnell.

– Mitch er en stri, sur og gravalvorlig karrierepolitiker, og hvis republikanske senatorer forblir ved hans side, vil de aldri vinne igjen, sier Trump i uttalelsen som ble kjent på tirsdag.

Betaler høy pris for Trump-stemme

Uttalelsen til Trump kommer tre dager etter at McConnell i en tale fordømte ekspresidenten og sa at han var både praktisk og moralsk ansvarlig for stormingen av Kongressen.

En annen person som har fått kjenne partiets vrede, er den republikanske kongressmannen Adam Kinzinger fra Illinois.

Kinzinger stemte for å stille Trump for riksrett, men har ifølge New York Times måtte betale en pris for å gå mot sitt eget parti. Kinzinger var en av bare tre republikanerne som ikke bare stemte for å tiltale Trump, men de stemte også for å fjerne den kontroversielle republikaneren Marjorie Taylor Greene fra alt komitéarbeid i Kongressen.

Se video av Adam Kinzingers oppgjør med partiet her:





New York Times skriver at Adam Kinzinger nå blir sensurert av partiet og at flere i familien tar avstand fra ham, etter at han snudde ryggen til Donald Trump.

- Sto i ledtog med «djevelens hær»

To dager etter at Kinzinger stemte for å tiltale Trump i forbindelse med stormingen i Washington, fikk han et håndskrevet brev på to sider som var signert 11 familiemedlemmer.

Der skriver de at han sto i ledtog med «djevelens hær» fordi han hadde brutt med presidenten.

«Åh, for en skuffelse du er overfor oss og overfor Gud! Du er en skam for Kinzinger-familienavnet!» sto det i brevet.

- Jeg ville at Adam skulle bli utstøtt

Forfatteren av djevel-brevet var Karen Otto, Adam Kinzingers søskenbarn. For å være helt sikker på at sønnen fikk kjennskap til brevet, betalte hun syv dollar for et rekommandert brev som ble sendt til hans far.

Hun sendte også et kopi av det håndskrevne brevet til flere republikanere rundt om i Illinois, inkludert medlemmer av den statlige kongress delegasjonen.

- Jeg ville at Adam skulle bli utstøtt, sier hun til New York Times.

Les hele brevet fra familien her.

- Partiet er sykt

Lokal velgere reagerer også sterkt på at Kinzinger vendte Trump ryggen.

- Hvis du vil stemme som en Demokrat, så stem som en Demokrat. Om du derimot er en Republikaner, så støtt vår president. Trump var den første presidenten som representerte meg. Det han gjorde hjalp meg, sier Richard Reinhardt (63) i Rockford, Illinois.

Kinzinger sier han nå vil vente til slutten av sommeren for å se om han fortsatt kan forbli i partiet, eller om han må forlate partiet fordi Trump-tilhengerne har fått majoriteten i det republikanske partiet.

- Akkurat nå er partiet sykt, sier Kinzinger til avisen.

- Ikke en snøballs sjanse i helvete uten Trump

Det at Donald Trump ble frifunnet i Senatet, betyr at Trump kan bli valgt til president i 2024 om han velger å stille.

Den republikanske senatoren Lindsey Graham, en av Trumps tidligere støttespillere, sier til Fox News at republikanerne nå bør samle seg under Trump.

- Jeg vet at Trump kan være en håndfull. Men han er den mest dominerende figuren i det republikanske partiet. Vi har ikke en snøballs sjanse i helvete til å ta tilbake [senatets] flertall uten Donald Trump, sier Graham til Hanity på Fox News.

- Trump stiller til kongressvalg

Nå sier også Donald Trump sin tidligere sjefstrateg, Steve Bannon, at han ser en langsiktig plan for Trump der han tar tilbake Det hvite hus, men at han først stiller til kongressvalg i 2022 for å kunne overta plassen til Nancy Pelosi som Speaker i Kongressen.

- Trump er en som utfordrer og forstyrrer, men han har en langsiktig visjon, fordi jeg helt innerst til margbeinet mitt tror på at han komme til å bli vår nominerte i 2024, sa Bannon i en tale til flere republikanere fra Boston i helgen.

- Han kommer tilbake til oss. Vi kommer til å få en feiende seier i 2022, og han vil lede oss også i 2024, sa Bannon.

- Vil stille Joe Biden for riksrett

De tidligere sjefstrategen til Trump ser for seg at den tidligere presidenten stiller til kongressvalget i 2022 og tar over jobben til Pelosi. Men for at det skal kunne skje, må republikanerne først ta tilbake kontrollen i Representantenes hus ved valget i 2022.

- Vi må kvitte oss med Nancy Pelosi for evig og alltid, og det første president Trump vil kunne gjøre som Speaker, er å stille Joe Biden for riksrett for hans ulovlige handlinger i forbindelse med at han stjal til seg presidentskapet, sier Bannon, ifølge Newsweek.

74 prosent vil ha Trump i partiet

En fersk meningsmåling fra CNBC viser også at Donald Trump fortsatt har stor støtte i det republikanske partiet. I en meningsmåling publisert på fredag, dagen før frifinnelsen i Senatet, svarte 74 prosent av republikanerne at de ønsker at Trump fortsatt skal være aktiv i partiet på en eller annen måte.

En meningsmålinger viser også at Trump ville vunnet republikanernes primærvalg med 53 prosent av stemmene, dersom valget ble avholdt i dag, skriver The Independent.

