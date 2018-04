Børsen snudde oppover igjen

Hovedindeksen på Oslo Børs gikk tirsdag opp respektable 0,78 prosent til 811,58 poeng.

Blant de ti mest omsatte selskapene på hovedindeksen var det bare tre som falt i verdi. Statoil, som toppet omsetningslisten, falt 0,1 prosent. Yara falt 1 prosent og ble dagens taper, mens Subsea 7 falt 0,5 prosent.

Vinnerne ble Marine Harvest som la på seg 3,7 prosent i handelen tirsdag. DNO økte med 3,3 prosent og Orkla med 2,7 prosent.

I Europa var bildet et annet, og de toneangivende børsene hadde alle røde tall. FTSE 100-indeksen i London falt 0,2 prosent, DAX 30 i Frankfurt falt 0,5 prosent, mens CAC 40 i Paris falt 0,1 prosent.

Prisen på nordsjøolje er nede i 68 dollar fatet etter å ha vippet over 70 dollar før påske. Et fat amerikansk lettolje gikk for rundt 63,5 dollar tirsdag ettermiddag.

(©NTB)

