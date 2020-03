Brudd på virus-karantene er ikke straffbart

Brudd på et langt strengere smitteverntiltak, såkalt tvungen isolering, kan imidlertid være straffbart i henhold til smittevernloven.

HELSEDIREKTORATET/OSLO (Nettavisen): Coronavirus-utbruddet i Norge har utløst en situasjon hvor mange nordmenn er blitt bedt av helsemyndighetene om å oppholde seg i såkalt hjemme-karantene. Hensikten er å hindre videre smittespredning av det nye coronaviruset, som forårsaker sykdommen covid-19.

Sykdommen kan være dødelig for enkelte sårbare grupper. Foreløpig data viser at en andel av de smittede kan få alvorlige sykdomsforløp, mens en stor majoritet opplever et mildt sykdomsforløp.

Ikke straffbart

Helsemyndighetene har bedt hundrevis av nordmenn, som potensielt kan være smittet etter å ha vært i virusbelastede områder, om å oppholde seg 14 dager i karantene. Det har imidlertid vært flere nyhetsoppslag om at enkelte har brutt hjemme-karantenen etter å ha blitt observert på butikken eller på treningssenter.

Helse- og omsorgsdepartementet opplyser at det ikke er straffbart å bryte karantenen.

- Det følger av smittevernloven at en smittet person med en allmennfarlig smittsom sykdom har plikt til å ta imot og følge den personlige smittevernveiledningen som legen gir. Dette for å motvirke at sykdommen blir overført til andre. En har også plikt til å la seg isolere dersom det er nødvendig for å hindre videre smitteoverføring. Det er ikke belagt med straffansvar etter smittevernloven for en smittet eller mistenkt smittet person å bryte disse pliktene, skriver Helse- og omsorgsdepartementet i en e-post til Nettavisen.

Helsedirektoratet ber nå alle som har vært i områder med vedvarende smitte om å oppholde seg i 14 dagers karantene ved hjemkomst.

Tvungen isolering

Myndighetene kan bruke andre drastiske isoleringstiltak, og brudd på dem kan straffeforfølges.

- Etter smittevernloven er det imidlertid også adgang til å vedta tvungen isolering for en person som er smittet med en allmennfarlig smittsom sykdom. Brudd på slik tvungen isolering kan straffes etter smittevernloven. Også straffeloven har bestemmelser som åpner for straff ved overføring av smittsom sykdom. Om noen skal straffes etter disse regelverkene vil bero på en konkret vurdering, opplyser departementet, opplyser departementet.

Tvungen isolasjon kan ikke utelukkes

Lege og fagdirektør i Helsedirektoratet, Svein Lie, opplyser til Nettavisen mandag at det foreløpig ikke er pålagt «tvungen isolasjon» i forbindelse med coronavirus her i Norge.

- Ingen tvungen isolasjon, men en veldig klar henstilling. Det er et ansvar som vi sier at folk må ta, også uten at det er et vedtak. Vi har ikke kommet dit, sier Lie til Nettavisen.

- Vurderer dere å benytte tvungen isolasjon på sikt, Lie?

- Vi vurderer det på den måten at vi vet det er en mulighet som både kommune og vi kan iverksette, men en klar informasjon til befolkningen er klart å foretrekke så lenge befolkningen følger rådene. Og der er vi nå, sier han.

- Hva skal til for at dere må stramme inn?

- Det må vi vurdere fortløpende ut fra epidemiens utvikling. Vi kan ikke si det eksakt nå. Det kan være regionale forskjeller som gjør at vi skal tenke på det for et område for eksempel. Det har vi kontinuerlig på blokken, sier han.

Lege og fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet. Foto: Heidi Schei Lilleås (mediehuset Nettavisen).

Straffbart i Moskva

Mandag formiddag er det påvist 17 bekreftede coronavirus-tilfeller i Russland. Landet har innført strenge tiltak og truer nå med straffereaksjoner for å hindre spredning. Lokalmyndighetene i Moskva kunngjorde søndag at karantenebrytere risikerer fengsel. Helsemyndighetene i Moskva har i et informasjonsskriv bedt samtlige som har vært i områder med utbredt spredning om å holde seg hjemme i karantene i 14 dager. Dette gjelder folk som kommer tilbake fra land som Kina, Sør-Korea, Iran, Frankrike, Tyskland, Italia og Spania - eller andre land som viser «ugunstige» tegn til coronavirus. Karantenebrytere risikerer opptil fem års fengsel, ifølge Reuters. Myndighetene opplyser at personer i karantene vil bli overvåket med overvåkningskamera. De får lov til å lufte hunden, men kun på tidspunkter når det er færrest mulig folk i gatene. I tillegg er de pålagt å bruke munnbind. Smartembed embed

Når er man smittefri?

Overlege ved Folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland, holdt en orientering da en ny risikovurdering for coronaviruset ble lagt fram mandag formiddag. Da ble Aavitsland stilt spørsmål om når man er smittefri og når man kan vende tilbake til jobb.

- Det er foreløpig litt usikkert. Det er gjort noen studier av folk som har sykdommen der man tar virusprøve hver eneste dag for å se hvor lenge det er virus. Vi har vel foreløpig sagt at man i hvert fall skal være helt symptomfri, og at det skal gå noen dager i tillegg. Vi vil komme med mer konkrete råd om det når man kan så å si oppheve isolering både i og utenfor sykehus. Men i hvert fall noen dager etter at man er helt frisk, sa Aavitsland.