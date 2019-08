Brundtland støtter Støre etter fond-avsløring: - Det går for langt

- Det går for langt etter min mening, sier den tidligere statsministeren om fokuset på Ap-lederens økonomi.

Onsdag ble det kjent at Ap-leder Jonas Gahr Støre, som kjemper mot privat profitt i velferden, selv har investert penger i fond som investerer i private velferdskonsern.

Nå får han støtte fra tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland (Ap).

- Det handler overhodet ikke om liv og lære. Lære er retningslinjer for forvaltningene av pengene som skal være etiske, og det har man gjort. Det har skjedd noe der i forvaltningssaken, som viser at man kan plukke ett eller annet. Det er bare uflaks, sier Brundtland til TV 2.

Brundtland mener Støre har gjort alt han kan etter valget for to år siden, da det også ble fokus på hans økonomi og familieformue.

- Man har fått et opplegg som skulle være vanntett, så har det vist at det har kommet en investering du ikke vet om. Så skal man lage en kjempebrudulje. Det går for langt – etter min mening, sier landsmoderen til tv-kanalen.

Støre har tidligere vært stabssjef for Brundtland ved Statsministerens kontor.

- Skjer 12 dager før et valg

Torsdag morgen måtte Støre selv svare for avsløringen på Politisk kvarter på NRK.

- Arbeiderpartiet har en leder som har en arv. Det har jeg gjort Arbeiderpariet klar over fra starten av. Jeg har vært veldig åpen om det, og forklarte høsten 2017 hvordan jeg innretter meg. Jeg er forberedt på at det kommer til å ringe journalister, og hvem som tipser dem og at det skjer 12 dager før et valg, og ikke midt i sommerferien hvor jeg forteller hvor jeg har fond, det skal ikke jeg spekulere i, sa Støre.

Ap-lederen påpekte at har plassert pengene han har arvet fra sin bestefar i sparefond hos DNB og Den danske bank.

- Så det har jeg betalt dem for å gjøre. De forvalter pengene, og jeg driver med politikk. Jeg har aldri investert i kommersiell velferd. Jeg har aldri pekt på en bedrift. Det er banken som plasserer disse pengene rundt om i et mangfold av selskaper, sa han.

Onsdag sa Støre også at det kun er snakk om noen hundrelapper han har tjent på investeringen, men at han nå uansett vil selge seg ut av fondet.

- Han må rydde opp

SV-leder Audun Lysbakken mener Ap-lederens investering i private fond, som kjøper opp barnehager, viser det grunnleggende problemet med profitt i velferd.

- Dette må han selvfølgelig rydde opp i. Men det peker på det grunnleggende problemet når oppkjøpsfondene kan tjene store penger på velferden vår, sa Lysbakken onsdag, og la til at det også er et problem for Arbeiderpartiet at de ikke har fått politikken sin på plass og sørget for et profittforbud.