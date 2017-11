Budsjettsamtalene i gang på Stortinget

Nikolai Astrup (H) understreket at partiene har dårlig tid, og at det er viktig å få fremdrift i budsjettforhandlingene som startet på Stortinget tirsdag.

– Det er viktig å huske at det hviler et ansvar på alle partier for å gjøre opp innenfor en ansvarlig økonomisk ramme, sa Astrup, som er finanskomiteens leder, før de finanspolitiske talsmennene gikk inn til sitt første møte i 13.30-tiden.

– Det betyr at det må gjøres reelle prioriteringer, men vi har blitt enige før, og jeg er sikker på at vi skal klare det også i år, selv om vi har dårlig tid, fortsatte Astrup.

De fire samtalepartnerne Høyre, Frp, Venstre og KrF har allerede fått ekstra tid. Fristen for å komme i mål er forskjøvet til 30. november – noe som ble endelig vedtatt av Stortinget tirsdag. Finansdebatten er utsatt fra 27. november til 4. desember.

Venstres finanspolitiske talsmann Terje Breivik er den eneste av de fire finanspolitikerne som har vært med i budsjettforhandlinger før.

– I dag regner jeg med at vi bruker tid på de ulike partienes primærstandpunkter, sier han.

KrFs Kjell Ingolf Ropstad mener det er viktig å få en oversikt over de store utfordringene – og nevner regjeringens forslag om å kutte i dagpenger og spørsmålet om å reversere innstramningen i pleiepengeordningen.

– Vi må diskutere også de krevende spørsmålene som ikke nødvendigvis handler bare om kroner og øre, men også prinsipper. Jeg tror vi må tenke på det allerede i starten, slik at vi kan finne gode løsninger innen tidsfristen, sier han.

(©NTB)

Mest sett siste uken