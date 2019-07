Budskapet er forferdelig trist, og det bæres frem av politisk korrekte

Ja hvor skal man begynne? Jeg blir helt satt ut av denne massive negative vinklingen på fremtiden.

Av Rasmus Gathe, økonom og optimist



En kjent BI-professor gjorde et helhjertet forsøk tidlig på 70-tallet også, da boken «Limits to Growth» / «Grenzen des Wachstums» / «Club of Rome Report» skapte en slik skepsis for fremtiden at en generasjon ungdommer sterkt vurderte om de skulle sette barn til verden. Som oppegående økonomistudenter mottok vi dette dokumentet med en sunn skepsis. Og ikke uten grunn. Verden ville ikke overleve med økonomisk vekst slik vi var vant til. Hvis veksten fortsatte, ville verden gå mot total kollaps både økonomisk- og klimamessig rundt år 2000. I tillegg skulle all oljen stort sett være brukt opp. Ja, så kom år 2000, og verden var i grunnen ganske så OK. Veksten fortsatte, det var færre fattige i verden, flere kunne lese og skrive etc. Og faktisk var verdens oljeressurser større en de ble vurdert til på 70-tallet. Vår professor er selvsagt uenig i denne vinklingen. Han reiser fremdeles rundt og forsvarer boken med nebb og klør, og påstår at denne negative vinklingen kun var en av flere mulige scenarier. Året for total kollaps blir stadig flyttet fremover i tid. Hans innlegg i Aftenposten nå nylig er ikke noe for fremtidsoptimister. Oljen må vi bare la ligge. Grunnlaget for vår velstand skal avvikles.

Ja, så kom Al Gore da. Nobelprisvinneren. I 2006 proklamerte han at jordens «point of no return» skulle komme innen 10 år. Ja 2016 kom – og heisann – det var vel ikke fullt så ille allikevel. Men å være klimaguru har jo en svært innbringende business da.

Dommedagsprofetier selger godt. Spesielt nå i vår «social media» hverdag. De spres som ild i tørt gress. Og nå har vi jo en profet i Sverige også. Den lille jenta menet alvor og hun har selvsagt suget alt av sitt eget bryst. Budskapet er forferdelig trist, og det bæres frem av en horde av PK’er (politisk korrekte). Hun blir sikkert nominert til Nobels fredspris hun også.

Og så flyskammen da. Nå skal vi fly maks 3 ganger i året. Hva med næringslivet i vårt langstrakte land? Og hva med vår fantastiske verden, som nå er blitt tilgjengelig for stadig flere?

Har dere glemt hvilken betydning flyindustrien har for den fattige del av verden? Vareeksport, turisme, fredsarbeid etc. Og hva med dem som trenger f.eks. nødhjelp? Raske leveranser pr båt?

Det er lov å ta til motmæle mot en slik ensidig og negativ vinkling. Skal ikke gå i dybden på klimadebatten, men mye av det som spres rundt er overdrevet og også direkte feil.

Et eksempel:

Jeg arbeider i store deler av verden og har bl.a. Maldivene som et viktig satsningsområde. I 1983 advarte klimaforskere om at havnivåstigning ville gjøre atollene ubeboelig innen får år. Nylige studier fra New Zealand og Australia konkluderer med at dette slett ikke har skjedd. Faktisk viser oversiktsbilder at landarealet til atollene faktisk har økt i størrelse de siste 30 årene. Det planlegges nå over 100 nye resorts i løpet av de 5 neste årene. Disse skal bygges på eksisterende atoller. Det er vel lite trolig at lokale investorer gjør dette hvis atollene oversvømmes i løpet av få år?

Nei, det går faktisk an å ha to tanker i hodet samtidig. Og for å understreke: Mye av det som klimadebatten bringer med seg er positivt. Det skapes tusenvis av nye arbeidsplasser. Jorden blir renere og vi er blitt mer miljøbevisste. Alt i alt fine greier.

Men ta ikke motet og fremtidstroen fra fremtidige generasjoner. De fortjener bedre.