Buss og lastebil i trafikkulykke

En trafikkulykke mellom en buss og lastebil førte til full stans på ring 3 østgående mandag formiddag.

Politiet meldte om hendelsen klokken 09.50. Det er meldt om flere personskader, men disse skal ikke være alvorlige.

Vegtrafikksentralen øst meldte på Twitter om at det var redusert framkommelighet ved Smestad, retning Sinsen, men klokken 10.28 skal veien være åpnet for trafikk igjen. Politiet melder om saktegående kø i området.

Da Nettavisen ringte politiet like før klokken 10.00 hadde de nettopp kommet til stedet og begynt å få noe oversikt over situasjonen, forteller operasjonsleder Guro Sandnes til Nettavisen. Hun forteller at det har vært passasjerer på bussen.

- Det var passasjerer på bussen, og noen klager på smerter, men alle er bevisste, forteller hun til Nettavisen.

Litt senere melder politiet på Twitter at fem personer sjekkes av helse. De betegnes som lettere skadd. Ruter bekrefter overfor Nettavisen at det er en av deres busser som har vært involvert i ulykken, og at fem personer er sjekket av ambulanse, men at bussen må taues:

-Bussen er ikke kjørbar og må taues bort. Det virker som om trafikken går greit forbi stedet, det er i alle fall flere busser som har passert etter ulykken, men det blir naturligvis forsinkelser som følge av dette, forteller pressevakt i Ruter, Øystein Dahl Johansen, til Nettavisen.

Ifølge politiet er det bussen som trolig har kjørt inn i lastebilen, som hadde stoppet pga av kø.

- Alle nødetatene er på plass. Dette medfører tilnærmet full stans i trafikken, skriver de.