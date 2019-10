Bussjåfør fikk ørefik av fornærmet passasjer

Bussturen i Porsgrunn endte med en ørefik og to anmeldelser.

Politiet i Skien rykket onsdag formiddag ut til området ved Klyve skole, der en bussjåfør hadde fått en ørefik fra en passasjer.

- Det har vært en konfrontasjon mellom en bussjåfør og to kunder, skriver politiet på Twitter.

Sjåføren ringte politiet som dro til stedet. Der ble de møtt av to kvinner som mener å ha blitt sjikanert av sjåføren på grunn av sin seksuelle legning.

– Bussjåføren ringte oss og sier at to jenter har slått ham. Vi kommer fram til stedet og det viser seg at det har vært uenigheter om rabatt på billetter. En av jentene har deretter slått til bussjåføren og deretter har bussjåføren åpenbart vært ufin verbalt tilbake mot jentene, sier oppdragsleder Marius Fosevold i Sørøst politidistrikt til TA.

Operasjonsleder Trond Egil Groth sier til Nettavisen at politiet har tatt avhør av de fornærmede parter på stedet, og sikret video fra bussen. Det vil også bli tatt avhør av eventuelle vitner i bussen.

- Vi oppretter to anmeldelser og sender disse over til jourhavende jurist sammen med video og avhør av eventuelle vitner, så får politiadvokaten vurdere dette, sier Groth.

Vy buss, som opererer lokalbussene på strekningen, ønsker ikke å kommentere saken.

- Vy buss ønsker ikke å kommentere saken da den er under etterforskning av politiet, sier kommunikasjonsjef Age-Christoffer Lundeby til Nettavisen.