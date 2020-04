Bussjåfører laget sint video om folk som hostet på bussen: Dager senere døde han av koronaviruset

En bussjåfør i USA døde av koronaviruset få dager etter at en passasjer skal ha hostet på ham: - Det forteller meg at noen ikke bryr seg. De gir virkelig faen.

Bussjåføren Jason Hargrove (50) fra Detroit i USA døde nylig etter å ha testet positivt for koronaviruset som herjer verden rundt.

21. mars hadde han kjørt rundt på en av sine vanlige ruter, da en kvinne kom på bussen og hostet rundt omkring flere ganger - uten å bry seg om å dekke for munnen.

Episoden fikk Hargrove til å lange ut mot folk som ikke tok pandemien på alvor i et direktesendt Facebook-innlegg som gikk viralt.

- Vi ansatte i det offentlige prøver å gjøre en ærlig jobb her, for å ta vare på familiene våre, men det at noen folk kommer på bussen og hoster midt under en pandemi - det forteller meg at noen ikke bryr seg. De gir virkelig faen, sa bussjåføren.

- Forbanna

Både CNN, Buzzfeed News og Insider har plukket opp videoen som Hargrove postet fire dager før han begynte å føle seg syk. Onsdag denne uken døde han.

Spesielt en kvinne fikk unngjelde i innlegget til den avdøde amerikaneren.

- At en voksen dame i seint 50- eller tidlig 60-årene står på bussen og hoster fire-fem ganger uten å holde seg for, når vi er i en krisesituasjon, gjør meg forbanna. Jeg skylder ikke på noen ande enn hun akkurat nå, men dere må ta dette seriøst, sa Hargrove og la til:

- Det er folk som dør her ute!

RASTE: Jason Hargrove klaget over at folk, og spesielt en kvinnelig passasjer, ikke respekterte forholdsregler. Nå er han død. Foto: Jason Hargrove / Facebook

- Se det

Det direktesendte Facebook-innlegget fant veien helt til Detroits ordfører, Mike Duggan, som mente dødsfallet aldri skulle ha skjedd.

- Hvis du ikke har sett Jason Hargroves innlegg på Facebook, enten du bor i Detroit eller andre steder i USA, så bør du se det. Han ble nemlig smittet før vi startet å lukke den første døren på bussene og forteller en historie om en dame som hostet på ham, sa han på en pressekonferanse ifølge CNN.

REAGERTE: Ordfører i Detroit, Mike Duggan, oppfordrer alle innbyggere i USA om å se videoen til bussjåføren Jason Harvgrove. Arkivbilde: David Guralnick / Detroit News via AP / NTB scanpix Foto: David Guralnick (AP)

Ordføreren mente at selv om videoen inneholdt sterke ord, er det nesten umulig å se den uten å få en tåre i øyekroken.

- Han visste at livet hans ble satt i fare, ved å kjøre innbyggere i Detroit rundt hver dag, og spesielt en som ikke brydde seg - eller tar dette seriøst - og nå er han død, sa Duggan.

