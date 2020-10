Busstreiken er over

Bussene går fra klokken 12.

Etter i overkant av tolv dager med busstreik ble partene enig klokken 7 torsdag. De første bussene vil være i gang fra klokken 12, men befolkningen må regne med at det vil være driftsforstyrrelser ut over hele dagen.

– Vi har mer enn doblet det opprinnelige tilbudet fra arbeidsgiver. Det gis generelle tillegg på til sammen kr 5,50, samt 1 krone som fagbrevtillegg i 2020, uttaler forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes i en pressemelding.

– Det ligger også inne en garanti på kr 2,50 i tillegg til det sentrale tillegget for oppgjøret 2021 som vil sikre en ytterligere innhenting for bussjåførene, uttaler forbundsleder i Fellesforbundet Jørn Eggum.

Også NHO Transport er fornøyd med at streiken nå er over.

– Vi er glade for at streiken kan avsluttes, og at vi igjen kan frakte passasjerene. Vi er fornøyde med at oppgjøret også er innenfor årets ramme i frontfagene på 1,7 prosent, sier administrerende direktør Jon H. Stordrange i NHO Transport til NRK.

Les også: Signalfeil på Oslo S

Lammet busstrafikken

– Vi vil takke befolkningen og passasjerene våre for den massive støtten vi har opplevd gjennom streiken. Vi har mottatt tusenvis av tilbakemeldinger fra sjåfører som forteller om spontane støtteerklæringer, heiarop og tomler opp, uttaler forhandlingsleder for Fagforbundet Stein Guldbrandsen.

Over 8000 bussjåfører har vært tatt ut i streiken, som startet 20. september. Streikeuttaket lammet omtrent all busstrafikk i flere fylker, først i Oslo og Viken, deretter Vestland, Trøndelag, Rogaland og Finnmark lørdag. Også i deler av Nordland og i Kristiansand ble sjåfører tatt ut.

Stor støtte

85 prosent av alle nordmenn har i stor eller noen grad hatt sympati med de streikende bussjåførene.

Det viser en undersøkelse utført av Opinion for Fagbladet og FriFagbevegelse.

Les også: Etter sju måneder kom bekymrings­meldingen: –⁠ Uheldig om dette kommer ut

54 prosent av de spurte har i stor grad sympati, mens 31 prosent har i noen grad sympati for streiken.

56 prosent av de spurte er helt enig i at bussjåførene fortjener lønn på linje med industriarbeideren, mens 73 prosent mener det først og fremst er arbeidsgivernes ansvar å finne en løsning på streiken.

– Dette viser også at folk mener vi har balanserte og rettferdige krav, sa Eggum onsdag.