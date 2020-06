Bussulykke i Moss - passasjer var bevisstløs

Fire passasjerer får tilsyn av helsepersonell.

Saken oppdateres

Politiet i Øst melder klokken 11 at en passasjer skal være skadd etter at en buss har hatt en ulykke ved Fossen i Moss.

– En person skal ha vært bevisstløs, men er våken nå, sier operasjonsleder Karianne Knudsen i Øst politidistrikt til Nettavisen.

Bussen skal ha kjørt inn i en nedsenkbar søyle, forteller hun.

Alle nødetatene er fremme på stedet.

- Melding om trafikkulykke. Passasjer inne i buss skal være skadet etter at bussen har truffet autovernet eller lignende. Nødetater på vei til stedet, er meldingen fra politiet på Twitter.

Klokken 11.24 oppdaterer politiet med følgende melding:

- Fem passasjerer i bussen. En passasjer bevisstløs etter sammenstøtet, men våken nå og i kontakt med ambulansen på stedet. Tre andre passasjerer, to kvinner og et barn, kjøres til legevakt for sjekk.