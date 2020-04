Butikkansatte krever risikotillegg

- Ansatte lever med frykt for å bli smittet eller smitte andre, sier tillitsvalgt.

- Butikkmedarbeidere som hver dag utsetter seg for smitte, bør få risikotillegg, sier leder Beate Steinsvik i Handel og Kontor Region Vest til Bergensavisen.

Hun får støtte fra Camilla Hermansen, konserntillitsvalgt for rundt 12.500 Kiwi-ansatte i Norge, som sier de har fått flere henvendelser fra ansatte som ønsker risikotillegg.

- Jeg vet at de ansatte lever med frykt for å bli smittet, eller kanskje aller meste for å smitte andre uforvarende, sier Hermansen til avisa.

Har truffet tiltak

Det er tatt en rekke grep i dagligvarehandelen for å begrense risikoen for smittespredning. Hermansen forteller at renholdet i Kiwi-kjeden er kraftig trappet opp og sier hun er stolt av arbeidsplassen sin. Hun roser samarbeidet mellom ledelse og medarbeidere.

Helsearbeidere får risikotillegg

Beate Steinsvik i Handel og Kontor i Vestland sier til BA at det er naturlig å forhandle om et risikotillegg når det blir lønnsforhandlinger til høsten. Hun peker på at helsearbeidere som får et slikt tillegg i dag er utdannet til å håndtere en situasjon med økt fare for smittespredning. Det er ikke situasjonen i dagligvarehandelen.

