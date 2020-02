Buttigieg slår tilbake mot Obama-uttalelse

- Gi deg! Denne fyren er ingen Barack Obama, sier Biden. – Det er ikke Biden heller, kontrer Buttigieg.

Pete Buttigieg, som nylig gikk av som borgermester i South Bend i Indiana, seiler opp som en mulig favoritt i Demokratenes nominasjonsvalg etter en seier i første runde i Iowa forrige uke.

Buttigieg og senator Bernie Sanders ligger på første og andre plass etter Demokratenes første nominasjonsrunde. Tidligere visepresident og antatt favoritt, Joe Biden, havnet imidlertid helt nede på fjerde plass.

Tirsdag er det duket for en ny runde med nominasjonsvalg i delstaten New Hampshire.

Nå har Biden trappet opp angrepene mot Buttigieg, som kan bli den første åpne homofile som stiller i et presidentvalg.

Tidligere visepresident Joe Biden trapper opp angrepene mot Pete Buttigieg. Biden ligger an til å få en fjerde plass under nominasjonsvalget i New Hampshire tirsdag, mens Buttigieg ligger på en annen plass, ifølge målingene. Foto: Jim Watson (AFP)

- Han er ingen Obama

Biden har blant annet rakket ned på Buttigieg i en ny politisk reklamevideo.

I videoen sår Biden-kampanjen tvil om Buttigieg har nok erfaring til å være Demokratenes presidentkandidat. I ettertid ble Biden spurt av journalister om han «handlet i desperasjon», samtidig som at journalistene påpekte at Hillary Clinton kom med tilsvarende utsagn om Barack Obama da de to kjempet mot hverandre i 2008, ifølge nettstedet Axios.

- Gi deg! Denne fyren er ingen Barack Obama, svarte Biden til journalister i New Hampshire på lørdag.

- Barack Obama var senator for en veldig stor delstat. Barack Obama hadde en tydelig visjon for hvordan det internasjonale samfunnet burde være. Barack Obama hadde en detaljert plan om hvordan økonomien skulle håndteres. Barack Obama arvet den verste resesjonen i historien, med unntak av Den store depresjonen, og sa hva han ville gjøre med det. Det er en veldig annerledes situasjon, sa Biden.

Dersom Buttigieg skulle bli valgt til president til høsten, blir han den første presidenten som går rett fra embetet som borgermester til embetet som president.

- Biden er heller ingen Obama

Buttigieg kontret kritikken fra Biden på CNNs politiske program «State of the Union» søndag.

- Han har helt rett. Det er jeg ikke. Og det er heller ikke han. Ingen av oss som stiller som presidentkandidat, er det, sa Buttigieg.

- Dette er ikke 2008. Dette er 2020, og vi befinner oss i et annet øyeblikk, og trenger en annen type lederskap, fortsatte Buttigieg.

Sanders leder på målingene

Senator Bernie Sanders leder an på de fleste målingene i forkant av nominasjonsvalget i New Hampshire tirsdag, mens Buttigieg ligger på andre plass. Ifølge RealClearPolitics, som har gjort en snittmåling, så ligger Sanders an til å få 26,6 prosent oppslutning i New Hampshire. Buttigieg ligger an til å få 21,3 prosent, etterfulgt av Elizabeth Warren med 13,1 prosent og Biden helt nede på 12,9 prosent.

USA-ekspert Jan Arild Snoen skriver på Twitter at Bidens angrep på Buttigieg kan slå tilbake mot Demokratene i høstens presidentvalg.

«Problemet med slike angrep er at de lett kan varmes opp igjen til høsten dersom Buttigieg vinner nominasjonen,» skriver han med henvisning til Biden-kampanjens nye politiske reklame mot Buttigieg.