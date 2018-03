Bygd evakueres etter ras

Beboere i bygda Oldervik i Troms hentes ut med båt etter et kraftig snøskred.

Beslutningen ble tatt etter at Norges Geotekniske Institutt (NGI) gjorde en vurdering av skredområdet. Foreløpig er det snakk om en frivillig evakuering, og politiet vet ikke hvor mange som vil benytte seg av muligheten.

– Det er tre grunner til evakueringen. Bygda er isolert på grunn av skredet. I tillegg er det ikke helt utelukket at det skal gå flere skred. Skredet har også tatt med seg høyspentledningen, så store deler av bygda er uten strøm, sier operasjonsleder Steinar Gudmundsen i Troms politidistrikt til NTB.

Det er sendt to båter til bygda for å hente ut folk, og det var ventet at de ville være framme på stedet klokka 1.10. Tromsø kommune har sørget for overnatting for de evakuerte inne i byen.

(©NTB)

