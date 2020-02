Bygder i Møre og Romsdal isolert på grunn av skred og skredfare

SKREDFARE: Geiranger er isolert på grunn av stor rasfare. Her ved et tidligere skred i samme bygd i januar. Foto: Willy Fredheim (NTB scanpix)

Bygda Eikesdalen i Molde kommune er isolert etter at det gikk et snøskred over fylkesvei 6012. Geiranger er isolert grunnet stor skredfare.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

– I Eikesdalen er det noen som bor på innsiden av raset, og de er per definisjon isolert, sier operasjonsleder Arild Reite i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB. Molde kommune er varslet, og beredskapsferjeordningen på Eikesdalsvatnet er oppe og går, bekrefter beredskapsleder Jørgen Nordheim i Molde kommune overfor NTB. Han opplyser at det bor mellom 60 og 70 personer i den isolerte bygda. Les også: Fra minus til pluss - men vinterferien er reddet Ny vurdering torsdag – Oppstår det kritiske situasjoner, som akutt sykdom, blir beredskapsferja iverksatt, sier han. Torsdag morgen vil det bli gjort en ny vurdering av om veien kan åpnes igjen. – Dersom veien ikke kan åpnes, vil vi sette i verk tiltak. Situasjonen vil avgjøre hvilke tiltak det vil bli, sier Nordheim. Les også: Sender ut farevarsel: - Venter 100 millimeter nedbør på 24 timer Geiranger isolert Fylkesveien til Geiranger i Stranda kommune ble også stengt onsdag på grunn av stor snøskredfare. Onsdag ettermiddag var en beredskapsferje som går til Hellesylt på plass i turistbygda, ifølge NRK. – Så lenge vi ikke har skredsikre veier til bygda, vil dette bli et problem, sier ordfører Jan Ove Tryggestad (Sp) i Stranda kommune til kanalen. Onsdag og torsdag har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) varslet stor snøskredfare i Romsdal, i Trollheimen, på Sunnmøre og i Indre Fjordane. De advarer om at mildt vær med mye vind og nedbør kan føre til mange naturlig utløste løssnøskred i bratt terreng (©NTB) Les også: Stengte fjelloverganger i nord og sør

Reklame Nettavisen inviterer til vinmesse