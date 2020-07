Byråd i Bergen: Fallitterklæring om elsparkesykkelfirma vinner rettssak

Byråd i Bergen kommune kaller det en fallitterklæring over transportsektoren og en krise for regjeringen om elsparkesykkelutleier vinner rettssak mot kommunen.

Byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke (MDG), sier til VG at han frykter konsekvensene hvis Bergen kommune taper i tingretten denne uken mot elsparkesykkelutleieren Ryde.

Kommunen mener at utleieren må søke om tillatelse fra kommunen til å leie ut sparkesyklene, mens selskapet er uenige i dette. Vinner kommunen, må selskapet midlertidig fjerne sparkesyklene fra gatene til en endelig avgjørelse kommer.

– Hvis retten konkluderer at man kan drive kommersiell utleievirksomhet av el-løpehjul uten avtale med kommunen, altså at kommunen ikke kan regulere dette, er det en fallitterklæring for transportpolitikken, sier Bakke.

