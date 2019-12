Byråd Lan Marie Berg går ut i permisjon

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), går ut i permisjon fra nyttår.

OSLO (Nettavisen): Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) gjør en midlertidig endring i sammensetningen av byrådet i Oslo. Endringen trer i kraft torsdag 2. januar 2020, heter det i en pressemelding fra byrådskontoret i Oslo kommune.

«Byrådsleder Raymond Johansen har oppnevnt Arild Hermstad som byråd for miljø og samferdsel. Han tiltrer 2. januar når byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg, går ut i permisjon. Hermstad vil være byråd frem til Berg er tilbake fra foreldrepermisjon 2. juni 2020», heter det i pressemeldingen.

Hermstad var byråd for miljø og samferdsel i Oslo fra april til juli i 2019.

Lan Marie Nguyen Berg ble i november sykmeldt fra jobben som byråd, og partifelle Hanna Marcussen tok over midlertidig.

- Det siste året har vært intenst, med mange høydepunkter, skrev Berg selv på Facebook i november og fortalte at det å få barn midt i en valgkamp kostet krefter.

Samtidig meldes det at Viktoria Marie Evensen er tilbake som byråd for næring og eierskap med virkning fra 2. januar 2020. Konstituert byråd Vegar Andersen går tilbake til rollen som oppnevnt byrådssekretær for Victoria Marie Evensen, med virkning fra 2. januar 2020.