Byrådet bekrefter at elevens ønsker kommer i andre rekke

I en relativt liten by som Oslo er det bra at ungdommen får lov å bevege seg litt ut av sitt vanlige miljø og kan søke seg til utdanningsprogrammer de har motivasjon for å gå på.

Av Silje Lutro, skolepolitisk talsperson for Oslo Høyres bystyregruppe.

Fritt skolevalg mener jeg sikrer bedre motivasjon for elvene.

Det viktigste for oss er å gjøre de enkelte skolene så interessante at elever med ulik faglig bakgrunn søker seg dit.»

Det sa daværende skolebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl fra Arbeiderpartiet, til Morgenbladet i oktober 2017. Høyre kunne ikke vært mer enig.

To måneder senere ble hun bytta ut med SVs Inga Marte Thorkildsen og siden har Osloskolen vært preget av uro og radikale endringer.

Noe av det første Thorkildsen gjorde som skolebyråd var å sette ned et utvalg som skulle finne alternativer til dagens inntakssystem til videregående skole, og varslet at fritt skolevalg sto for fall.

To år senere har utvalget levert sin innstilling, og konklusjonen er et stort prestisjenederlag for byrådet.

Silje Lutro - skolepolitisk talsperson for Oslo Høyres bystyregruppe. Foto: Pressefoto Høyre

Etter å ha vurdert og simulert en rekke ulike teoretiske varianter av loddtrekning og kvoteringer, konkluderte utvalget med at av alle kjente inntaksmodeller er fritt skolevalg, til tross for sine svakheter, best og mest rettferdig.

Det er ubyråkratisk og lett å forstå. Jobber du og står på kan du selv velge skole. Utvalgets flertall anbefalte deretter at byrådet kan jobbe videre langs to spor.

Dels å utrede en modifisert versjon av fritt skolevalg, og dels en inntaksmodell som belønner hver enkelt elevs innsats på ungdomsskolen høyere enn karakterene.

En såkalt progresjonsbasert inntaksmodell som vil la en elev som får treere i åttendeklasse og firere i tiende velge skole foran en som har jobbet jevnt og trutt og fått firere hele veien.

Dette er foreløpig en teoretisk inntaksmodell. Det vi først og fremst vet om den, er at den ikke er i bruk noe sted i verden, fordi den faktisk ikke eksisterer.

Forslaget har blitt kritisert på lederplass i både Aftenposten og Dagens Næringsliv.

Siden både Raymond Johansen og Lan Marie Berg har satt bort skolepolitikken til Inga Marte Thorkildsen, er det viktig å følge nøye med på hva skolebyråden sier og gjør.

I Dagsavisen 17. mars fortsetter skolebyråden favorittøvelse med å bagatellisere elevens rett til selv å velge hvilken skole de vil gå på. Her avslører hun også hva som er det aller viktigste for byrådet i skolepolitikken.

Når byråden skriver at «spesielt problemene med økt segregering, altså at elever med samme bakgrunn og karakter i økende grad går på de samme skolene» må løses, så betyr det noe.

Katta er ute av sekken, og nøkkelordet er «spesielt». Byråden kunne tatt til orde for å et solid løft for de skolene som har færreste søkere, men gjør det ikke. I stedet vil hun heller ha en inntaksmodell som omfordeler elevene.

I valget mellom å vise elevene respekt og gi dem størst mulig valgfrihet, eller å innføre en inntaksmodell for videregående som er i tråd med SVs partiprogram, er det ikke et øyeblikks tvil å spore hos byråden.

SV vil «innføre en inntaksmodell som gir en jevnere fordeling på den enkelte skole når det gjelder kjønn og sosial bakgrunn» står det i partiprogrammet.

Om det innebærer at et element av tvang så får det tydeligvis stå sin prøve.

Hva dette vil bety for elevens motivasjon har verken utvalget eller byrådet sett nærmere på. Hva det vil bety for søkningen til de private videregående skolene har de heller ikke sett nærmere på.

Høyre vil advare mot å tre en sosialistisk tvangstrøye ned over hodet på Osloelevene.

Spesielt fordi det finnes et alternativ for alle som ikke vil være med på det gigantiske skoleeksperimentet.

Høyre er bekymret for at radikale endringer vil kunne styrke de private skolene på bekostningen av de kommunale.

Den dagen flere er villige til å betale for å slippe å gå i fellesskolen har byrådet levert til stryk.

Den dager rykker stadig nærmere.

