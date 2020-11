Byrådet orienterer om koronasituasjonen i Oslo

Byrådsleder Raymond Johansen orienterer sammen med aktuelle byråder om koronasituasjonen i Oslo.

- Selv med strenge tiltak har smitten fortsatt å øke i Oslo. I forrige uke ble det registrert 1000 smittede personer, det største antallet siden i mars, sier byrådsleder Raymond Johansen på mandagens pressekonferanse.

Han forteller at de mandag har vedtatt en utvidelse av den sosiale nedstengingen, med fokus rettet mot ungdom.

Deretter sier Johansen at de innført rødt smittevernnivå på ungdomsskolene i Oslo.

Foreldre i Oslo fikk mandag beskjed om at ungdomsskolene i hovedstaden kan gå til rødt smittevernnivå fra tirsdag, skriver Utdanningsnytt. På én skole sendes elevene tidligere hjem for at skolen skal få forberedt seg.

Ifølge nettstedet vil elevene få ny timeplan dersom det går til rødt smittevernnivå.

Rødt nivå innebærer blant annet at barna må deles inn i mindre kohorter og at kontakt mellom dem skal unngås. Man skal også forsøke å ha en meters avstand mellom elever og ansatte.

De siste 14 dagene har det vært 2107 smittetilfeller i Oslo, viser kommunens egne tall. Det siste døgnet var det 105 nye smittede, noe som er en nedgang fra 178 døgnet før der igjen.

Nå er det aldersgruppen 16-19 år som er størst representert per 100.000 innbyggere.

