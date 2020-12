Byrådet orienterer om koronatiltak i Oslo fram mot jul

Se pressekonferansen til Oslos byråd i vinduet over fra klokka 15.00!

Saken oppdateres!

Torsdag kunne flere medier erfare at det i Oslo vil være en øvre grense på totalt ti som kan feire jul sammen.

- Vi nærmer oss jul, og vi nærmer oss slutten på det mest uvanlige året i manns minne. Som vi alle har skjønt for lengst, julen 2020 kommer ikke til å bli som vanlig, åpner byrådsleder Raymond Johansen.

Han forteller at den sosiale nedstengingen i Oslo har virket, men at smittesituasjonen i hovedstaden fortsatt er alvorlig.



- Selv om smitten har gått ned, har smittetallene stoppet opp. Derfor er det alt for tidlig å komme med store lettelser i Oslo, sier Johansen.

Deretter forteller byrådslederen at det er verdt å ta med seg at man i forhold til andre land ligger bedre an.

- Åpner vi opp for mye for raskt, vil vi stå i en dramatisk situasjon. Det er ingen grunn til å senke skuldrene. Vi kan ikke risikere at julefeiringen gjør at smitten øker, sier Johansen.

Så legger han til at den sosiale nedstengningen fortsetter ut året. 7. januar skal byrådet komme med en ny vurdering.

Det åpnes riktig nok opp for at gudstjenester og andre religiøse møter, med fastmonterte seter, kan ta imot 20 personer.

I Folkehelseinstituttets ukesrapport kommer det fram at det i uke 49 har blitt observert en nedgang i antall bekreftede tilfeller for andre uka på rad. De framhever likevel at det er behov for en vedvarende sterk innsats for å redusere smittespredningen.

Reklame Strømsjokket: Spotpris 53,49 øre - fastpris 4,90 øre