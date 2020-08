Byrådet tar nye grep: Slik skal mer biltrafikk strupes i Oslo

- Vi kaster bort for mye plass ved å ha parkering, slår MDG-byråd Arild Hermstad fast.

GRØNLAND (Nettavisen): Oslo-byrådets prosjekt bilfritt byliv har vært omdiskutert. Hittil er 700 parkeringsplasser fjernet, og det er blitt vanskeligere å kjøre i sentrum.

Nå utvider byrådet området hvor biltrafikken skal strupes.

- Nå skal vi gjenta suksessen i sentrum her på Tøyen og Grønland. Det betyr at vi ser på hvordan vi kan fjerne parkeringsplasser for å åpne opp for folk, og vi ser på tiltak vi kan gjøre for å få mer lekeplasser og mer liv i gatene, sier byråd for byutvikling, Arild Hermstad (MDG), til Nettavisen.

UTVIDER: Bilfritt byliv-området i Oslo utvides til å også gjelde Tøyen og Grønland. Fra før av er 700 parkeringsplasser fjernet i Oslo sentrum. Foto: Oslo kommune

- Gjør det ganske fort

Nettavisen møter den fungerende MDG-byråden på Grønland på Oslos østkant. Det yrer av liv i gatene rundt oss, men også en del biler og lastebiler kjører forbi.

Snart blir det imidlertid synlige endringer i den innvandrertette bydelen. Først ut er hovedgata som også heter Grønland, som går tvers gjennom området. Gata skal gjøres midlertidig til en gågate eller torggate på deler av strekningen, og biltrafikk og parkeringsplasser må derfor vike.

- Vi vil fjerne parkeringsplasser i gata, og det kommer vi til å gjøre ganske fort. Men enda viktigere er det at vi skaper noe nytt, noe som gjør det bedre for folk - at det blir lettere å sykle og gå her, sier Hermstad, og ramser opp alle grepene som skal tas.

Blant annet kan fortauene utvides, gatemøbler skal settes opp, det skal plantes trær og annen vegetasjon - samt tiltak for å bedre belysningen. På sikt når ny regulering av området foreligger, er planen å få på plass flere gågater eller torggater - men dette avhenger av hva som skjer med området rundt Oslo S og bussterminalen.

FJERNER BILENE: Fungerende byråd for byutvikling i Oslo, Arild Hermstad (MDG), forteller at byrådet vil fortsette å fjerne bilene i Oslo sentrum. Nå utvides prosjektet Bilfritt byliv til Tøyen og Grønland. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

- Må klare seg uten bil

Men ikke nok med det. Bilene skal fjernes fra flere gater på Grønland og Tøyen de neste årene, og byrådet er i gang med å kartlegge hvor parkeringsplassene kan reduseres.

- Hvor mange parkeringsplasser skal dere totalt fjerne?

- Det tallet har vi ikke nå. I sentrum har vi fjernet 700 parkeringsplasser, og der fortsetter også det arbeidet. Men det er viktig også at vi legger til rette for mer HC-parkering og parkering for næringslivet, så de som virkelig trenger det får anledning til å parkere, sier byråden.

GÅGATE: Her i deler av hovedgata gjennom Grønland i Oslo skal det bli gågate. Om kort tid starter fjerningen av parkeringsplasser i gata. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Hermstad er tydelig på at flere må klare seg uten bil i Oslo framover:

- Det som kommer til å skje i årene framover, og som allerede har skjedd, er jo at flere og flere ser at de kan klare seg uten bil i byen - og det ønsker vi å legge til rette for. Vi ønsker at det skal være en god kollektivdekning, at folk sykler og kommer seg rundt på andre måter enn å bruke bil, sier han, og påpeker:

- De som virkelig må komme seg fram i Oslo, de skal få det enklere, og de skal få mindre kø og kork. Men det betyr at hvis man egentlig kan klare å gå eller ta t-banen, så er det de som blir prioritert, sier Hermstad.

Fakta Bilfritt byliv-tiltakene i 2020 ↓ Kulturinfrastruktur: Det er etablert 8 strømuttak til arrangementer i alle størrelser på Youngstorget. Strømuttakene skal være tilpasset alt fra foodtrucks til konserter og festivaler. Belysningstiltak: Arbeidet med økt belysning fortsetter i 2020 og følger vedtatt belysningsplan for Oslo sentrum. I år: Grev Wedels plass og Rådhusplassen. Planlagt ferdigstilt i 2020. Handlingsplan for drikkevannsfontener og offentlige toaletter: Opphold i byen, uten å behøve og oppsøke en cafe eller restaurant, muliggjøres gjennom tilgang til offentlige toalettfasiliteter og friskt vann. Forventes ferdigstilt desember 2020. Benker og vegetasjon: I år er fokuset på Grønland og Tøyen. Det vil bli plantet trær og gjennomført vekstforbedrende tiltak i Grønland og Grønlandsleiret, Finnmarkgata, Tøyenbekken, Motzfeldt gate og Tøyen kulturpark. Dette er under gjennomføring og ferdigstilles i løpet av sommeren. Det er også satt i gang en prosess for å avklare hvor det bør tilrettelegges mer, eller oppgradere eksisterende, sitteplasser og vegetasjon. F.eks på fortau, fortaushjørner og plasser. Et viktig fokus er å etablere mange aldersvennlige sitteplasser. Forprosjekt gateopprustning for flere gater Planlegging av opprustning av gata Grønland: Inntil ny regulering for området er på plass (avhengig av Oslo S, bussterminal m.m.) blir det midlertidige tiltak i gata og på Grønland torg for å bedre forholdene for fotgjengere og bylivet i området. UU-tiltak i gatedekket og fjerning av parkering (unntatt HC-parkering og laste-/losselommer) og fortausutvidelser for eksempel i form av parklets. Samt belysningstiltak i det overdekkede fortauet på sydsiden av gata og etablering/oppgradering av benker og vegetasjon. Tiltakene gjennomføres i tett dialog med bydel Gamle Oslo og aktørene i gata. Utredningen forventes ferdigstilt 1. kvartal 2021. Parkeringsfjerning og tilrettelegging for nyttetrafikk: Pga. byggearbeider gjenstår det noe fjerning av parkeringsplasser i sentrum. Dette sluttføres i løpet av 2020. Solen og jorden: Renovering av vannfontenen Solen og Jorden er en del av oppgraderingen av Christian Frederiks Plass. Planlagt ferdigstilt vår 2021. Tilskudd til kulturformål: Det er per 07.07.20 gitt til støtte til totalt 15 prosjekter innenfor Bilfritt bylivsområdet. Dette er blant annet tildelt støtte til vandreteater på Akershus festning og nabolagskonserter. Tildeling av tilskudd skjer løpende. Levende gater: Det jobbes med å starte opp med piloter for «levende gater» men koronasituasjonen har gjort at det til nå er vurdert at «levende gater» ikke praktisk bør igangsettes før til sommeren 2021, gitt at vi da er tilbake til normalsituasjon. Analyse og strategiutvikling Tøyen og Grønland: Arbeidet går ut på å lage et tillegg til Handlingsprogram for økt byliv (dvs. langtidsplan for økt byliv 2017 – 2027 som har sett på 13 områder sentralt i oslo ) som skal omfatte Grønland og Tøyen. Planlagt oppstart er september 2020 og ferdig leveranse i juni 2021. Gatekunstinstallasjoner: Det ble avduket 5 nye skulpturer i skulptursonen i Øvre slottsgate i vår. Bylivsbarometeret: skal være et samarbeid med næringslivet om innsamling, deling og evaluering av privat-offentlig datasett for måling av byliv og bruken av sentrum. Grønland og Tøyen vil inngå. Det vil ikke lages et bylivsbarometer for 2020 pga. koronasituasjonen. Bylivsbarometeret for 2021 antas ferdigstilt tidlig i 2022. Plan for lek og aktivitet for sentrum, Tøyen og Grønland: Utarbeidelse av behov og handlingsplan for etablering av små og større tiltak for lek og aktivitet som kan gjennomføres i sentrum, Grønland og Tøyen i perioden. Planen forventes ferdigstilt innen desember 2020. Mulighetsstudie for trafikkreduksjon og fungerende bylogistikk: Utarbeide en mulighetsstudie for å finne løsninger som skal redusere biltrafikken og samtidig legge til rette for prioriterte trafikkgrupper. Mulighetsstudien forventes ferdigstilt i januar 2021. Aktivitet i Vaterlandsparken: «Sommer på Vaterland» - ungdom i sommerjobb er parkverter og dyrker på plassen. Også utlån og sykkelfiks. Tilskudd til sosiale, kulturelle og grønne aktiviteter: Dette er et tiltak med stort potensiale når det gjelder byliv. Tiltaket omfatter tilskudd til små bylivstiltak som ikke får støtte gjennom de vanlige kunst- og kulturstøtteordningene. Forventet at ordningen er i gang ila september. (Basert på: https://www.kk.dk/artikel/sharing-copenhagen) Bli kjent med byen din: Kulturminnekart for Kvadraturen videreutvikles til en ny digital formidlingsplattform. Forventet ferdigstilt i løpet av 2020. Oppfølging av midlertidige tiltak 2017-2019: Utarbeidelse av plan for videre oppfølging av piloter og andre midlertidige Bilfritt bylivs-tiltak- evaluering, plan for videreføring, videreutvikling eller avvikling av tiltak. Informasjonssystem trafikk og parkering: V idreføring av BYMs arbeid med smart HC-parkering og trafikkavvikling Ring 1 i samarbeid med Program Bilfritt byliv og samarbeidsprosjektet Smartere transport i Oslo-regionen (STOR). Tiltaket legger opp til å legge til rette for deling av data med fokus på trafikk og parkering i Oslo sentrum (sanntid) . Planlagt ferdigstilling er februar 2021.

- En høy pris å betale

Det er likevel ingen tvil om at tiltakene for å redusere biltrafikken i Oslo, har vært omstridt. Næringslivet har advart mot konsekvensene, og bilister har reagert.

- Forstår du at folk reagerer?

- Ja, jeg forstår det. De fleste vil jo selvfølgelig ha bilen sin parkert rett utenfor der man bor, men det har en høy pris og det er veldig knapt med arealer. Hvis vi kaster bort for mye plass ved å ha parkering, så skaper vi et dårligere byrom, slår Hermstad fast.

Selv har han ikke overraskende kuttet ut bilen, og kom syklende til intervjuet.

- Det er mer avslappende, og det betyr at jeg tar opp mindre plass i byen, skryter han.

UTEN BIL: Hermstad har selv ikke bil, og mener flere nå må belaget seg på å klare seg uten bil - og heller velger sykkel, gå eller ta kollektivt. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Hermstad understreker også at Oslo ikke er alene om å fjerne biler fra gatene.

- Dette er jo ikke noe bare Oslo har funnet på. Det er flere andre byer i Norge som gjør det samme, og internasjonalt er det det som er god byutvikling på sikt. For bilen har alt for lenge lagt premissene for byutvikling i byene våre - og det er dårlig politikk, sier han.

Han legger samtidig til at byrådet ønsker å prioritere bildelingsordninger, samt flere ladestasjoner el-biler framover.

- Et svik mot Oslo

Hva tiltakene på Tøyen og Grønland totalt vil koste skattebetalerne, har imidlertid ikke byrådet oversikt over ennå. Men planlegging av opprustning av gata Grønland er det satt av 2 millioner kroner til. Til flere benker og mer vegetasjon skal det brukes 1,6 millioner og én million kroner er satt av til aktivitet for ungdom i Vaterlandsparken.

RUSTER OPP: Den innvandrertette bydelen Grønland skal få en opprustning av gater, fortau og torg de neste årene - med blant annet nye krakker og mer planter og vegetasjon. Det blir også mulighet for flere aktiviteter, og prislappen er på flere millioner kroner. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Men byråden avviser at dette er sløsing med penger, og angriper samtidig E18-planene vest for Oslo.

- Jeg vil si at dette er ekstremt kostnadseffektive ting som vi gjør. Her bruker vi pengene utrolig effektivt og får enormt mye effekt tilbake. Folk trives mer, og hvis du ser på sløsete prosjekter så er det å bruke milliarder på motorveiprosjekter som vi virkelig ikke trenger, sier Hermstad.

Denne uke gikk som kjent flertallet i Viken fylkesråd inn for å gi en økonomisk garanti til den nye veien, og dermed kan byggingen starte.

- For Oslo er dette dårlige nyheter. Her ønsker Viken bare å overkjøre Oslo, og det mener jeg er en veldig dårlig idé. Jeg tror man forregner seg om man tror det bare er å rulle ut prosjektet, sier han, og lover fortsatt kamp mot motorveien.

SVIK: Hermstad mener det er et svik mot Oslos innbyggere at flertallet i Viken fylkesråd har går inn for en økonomisk garanti og dermed grønt lys for byggingen av ny E18 vest for Oslo.

Han mener veien vil gjøre det vanskeligere å nå klimamålene.

- Viken undergraver sine langsiktige miljømål, og det er rett og slett et svik mot både Oslo og hele regionen vår, sier Hermstad irritert.

- Hvor stor effekt har tiltakene i prosjektet bilfritt byliv hatt på klimaet så langt?

- Det vi har sett i Oslo sentrum, er en ganske stor nedgang i biltrafikken og vi har sett at folk tar i bruk byrommet mye mer. Og så er ikke dette først og fremst et klimatiltak, men et tiltak som skal gi trivsel til folk, sier han.

Totalt har det vært en reduksjon i antall biler i Oslo sentrum med 28 prosent fra 2016 til 2019, ifølge en rapport fra Sweco, som er laget på oppdrag fra Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Frp: - Gjør det vanskeligere for folk

Byrådets massive parkeringsfjerning, faller imidlertid ikke i god jord hos Fremskrittspartiet.

- Det er ingen god idé. Vi mener folk trenger parkeringsplasser som er i nærheten av der de bor, og det å skulle fjerne disse plassene gjør jo bare livene vanskeligere for folk i hverdagen, sier bystyrepolitiker Camilla Wilhelmsen (Frp) til Nettavisen.

Wilhelmsen advarer mot konsekvensene av tiltakene.

- Vi har jo sett konsekvensene i Oslo sentrum. Det er færre folk der, og folk som har vondt for å ta kollektivtrafikk, eldre og funksjonshemmede, får problemer med å komme seg til sentrum. Så vi mener at vi skal gjøre gatene og områdene trygge for alle som bor der, ikke bare for unge mennesker som klarer seg uten bil, sier hun.

REAGERER: Bystyrepolitiker Camilla Wilhelmsen (Frp) mener byrådet i Oslo gjør livene vanskeligere for folk når de fjerner parkeringsplasser. Hun mener også at forurensningen blir større når folk må kjøre mer rundt omkring for å finne en parkeringsplass. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Hun mener byrådet heller ikke når sine klimamål ved å fjerne parkeringsplasser.

- Når det blir færre parkeringsplasser, fører det til at folk må kjøre mer rundt omkring, for bilene blir ikke borte. Man bruker lenger tid på å parkere, og det blir det mer forurensning av. Så det MDG ønsker å oppnå her blir jo det stikk motsatte, hevder Frp-politikeren.

Hun reagerer også på at hovedgata gjennom Grønland skal bli gågate midlertidig.

- Det kan være etter en vurdering, sammen med næringslivet og beboerne, at enkelte deler av et område kan gjøres om til en gågate - men da må det gjøres etter grundige vurderinger, sier Wilhelmsen, og legger til:

- Den måten å gjøre ting på som her, er jeg veldig skeptisk til. Dersom du skal gjøre om en del av en gate til en gågate, bør du gjøre det som en regulering, for da får du en konsekvensutredning - og da blir alle parter hørt, sier hun.

- Spesielt opptatt av jenter

I sommer har ting allerede begynt å skje på Grønland. På plassen under Vaterlands bru, i Olafiagangen der belastede miljøer har holdt til, er det malt gult og rødt på asfalten. Det er også satt opp nye krakker og blomsterkasser.

- Det som har skjedd her er egentlig helt fantastisk. Vi har fått engasjert ungdom og andre som har vært med på å male. Det handler om å ta tilbake dette byrommet fra å være et ganske stusselig sted der man bare haster forbi, til å gjøre det mer trivelig, sier Hermstad, og viser til at oppgraderingen «nesten ikke har kostet penger».

Kontrakten for den midlertidige oppgraderingen var én million kroner.

FARGERIKT: Under den ellers så grå Vaterlands bro på Grønland, er det i sommer blitt malt farger på asfalten, satt opp blomsterkasser og nye krakker. Målet er å få folk til å trives bedre. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

På Grønland er målet å skape mer aktivitet i gatene framover.

- Vi skal få på plass det som heter super-Grønland, et nytt konsept hvor det blir masse aktiviteter hvor det forhåpentligvis blir masse folk. Det kommer til å bli bedre luft, bedre for handelen og færre biler, sier han.

Det er også én målgruppe som byråden ønsker å se mer på stedet:

- Vi er spesielt opptatt av at jenter skal ta i bruk disse områdene. Vi ønsker å spørre dem hva de ønsker seg. For det er litt lett for at det ofte er menn som først tar over byrommene, men vi ønsker at hele byen skal være her, gutter og jenter, sier han.

Bilfritt byliv-tiltakene på Tøyen og Grønland skal være på plass innen 2023.