Byrådsleder i Oslo truer med ny skjenkestopp

Byrådsleder Raymond Johansen ber oslofolk skjerpe seg etter en helg med mye festbråk og lite avstand. Åpningstider for utelivsbransjen kan bli strammet inn.

Denne helgen er den første der utestedene i Oslo har fått ha normale åpningstider siden 12. mars. Politiet bekrefter at det har vært en svært travel helg med mye fyll og bråk.

Stemningen på byen gir grunn til uro, mener byrådsleder Raymond Johansen (Ap), som varsler at det kan komme nye restriksjoner.

– Vi har tidligere innført skjenkestopp og andre svært inngripende tiltak i Oslo, og vi kan komme til å gjøre det igjen dersom vi ser nye smitteutbrudd. Byrådet vil ikke ta sjanser med befolkningens liv og helse, sier Johansen.

Les også: Danmark hastestenger grensen til Sverige

Tillitserklæring

Byrådet følger situasjonen nøye og har tett kontakt med politiet og egne kontrollører.

– Å gå tilbake til ordinære åpningstider for utestedene var en tillitserklæring til utelivsbransjen og til publikum. De fleste utestedene ivaretar smittevernkravene bra, men ikke alle, sier Johansen, og fortsetter:

– Mange av dem som bruker byen oppfører seg som om pandemien er over. Det er ikke greit. Nå må også byens innbyggere være seg sitt ansvar bevisst. Hold avstand, vask hendene og vær en god gjest på utestedene.

SKJERP DERE: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ber Oslofolk om å skjerpe seg. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Politiet: Travel helg

Operasjonsleder André Kråkenes i Oslo politidistrikt sier politiet loggførte rundt 170 hendelser i Oslo, Asker og Bærum natt til lørdag. Da ble det meldt om mye fyll og mange slagsmål.

Natt til søndag har det vært litt roligere.

– Det har vært flere folk på byen enn natten før, men patruljene melder om bedre stemning. Det er mulig det har vært et eldre publikum på byen i natt, sier Kråkenes til NTB søndag morgen.

Selv om det var noe mindre bråk natt til søndag, står folk som sild i tønne ved utestedene, sier Kråkenes til NRK. Han ber folk om å ikke stå tett opptil hverandre og minner om at smitteverntiltak og avstandsregler fortsatt gjelder.

Les mer: Svært hektisk festnatt i Oslo - Nakstad frykter konsekvenser

Tiltak kan komme på timers varsel

Johansen understreker at Oslo kommune kommer til å slå hardt ned der smittevernkravene brytes, men at man samtidig ikke ønsker å straffe en hel bransje.

– Vi vil likevel ikke nøle med å innskrenke skjenke- og åpningstider igjen hvis reglene konsekvent brytes. Dette kan vi gjøre på noen timers varsel, sier han.

Han viser til at smittetallene nå er lave i Oslo, og at tiltakene har gitt resultater. Det er likevel avgjørende at folk fortsatt forholder seg til råd og regler om man skal unngå nye koronautbrudd, påpeker han.

(©NTB)

Les også: Koronaviruset utgjør størst fare for mennesker med disse fem underliggende tilstandene

Les også: 1 prosent av befolkningen har vært smittet av koronaviruset