Byrådsleder lukker døra for bompengepartiet: - Nøkkelen er kastet

Arbeiderpartiets byrådsleder Raymond Johansen (Ap) benyttet onsdagens bystyremøte i Oslo til å lukke døra for Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB).

- Døra er lukket, den er låst og nøkkelen er kastet, svarte Johansen om eventuelt samarbeid med FNB.

Målinger viser stor fremgang for FNB blant annet i Oslo og byrådslederen har vært ute i mediene og advart mot partiet.

Det var Høyres James Stove Lorentzen som utfordret byrådslederen i den muntlige spørretimen og viste til hva Johansen har uttalt om bompengepartiet. Han viste til at Rødt i sitt program også uttaler at de er imot høye bompengeavgifter og at bompengene kan oppfattes som en usosial skatt. Deretter minnet han byrådslederen på samarbeidet med Rødt og ville vite hvordan han forklarer det.