Byrådslederen i Ap i Bergen: - Det er nok nå

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) i Bergen ber Trond Giske om å trekke seg.

Bakgrunnen for dette er et nytt varsel som er kommet mot Giske. På Twitter skriver Valhammer følgende:

- Jeg mener prinsipielt at det er medlemmene lokalt som bør velge sine ledere. Samtidig handler dette om så mye mer enn en fylkesleder. Dette handler om hvilket parti vi skal være, og hvilke verdier vi skal holde høyt. Vi har ikke plass til ukultur og seksuell trakassering, skriver Ap-toppen, som fortsetter:

- Nå er det flere medlemmer som tør å stå frem i Trøndelag. Deres fortellinger viser hvor viktig det er å støtte de som varsler og tør å si fra. Vi har lang tradisjon i Arbeiderpartiet for å sette partiet først.

- Hvis ikke Trond Giske klarer det selv, faller det ansvaret på medlemmene i Trøndelag Ap. Det er nok nå, skriver Valhammer.

Trond Giske: - Hevder at jeg har strøket henne på låret

I et Facebook-innlegg torsdag kveld kommenterer Trond Giske det nye varselet som har kommet inn om ham.

«Varselet skriver seg fra et nachspiel for 6 år siden hvor en nå 24-årig kvinne hevder at jeg har strøket henne på låret. Når jeg avviser dette, vil partiet sette i gang en gjennomgang og behandling av hva som skjedde på dette nachspielet i 2014. Mediene er tipset om saken, og alle publiserer umiddelbart.»

Giske skriver at han i 2017 beklaget at han ikke hadde vært bevisst nok i sosiale situasjoner, og at han var lei seg for at noen hadde hatt ubehagelige opplevelser.

Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

«Jeg sa at også jeg har lært av dette, og i det store organisasjonsarbeidet jeg har ledet i Trøndelag de siste to årene, har vi arbeidet med en god og trygg organisasjonskultur. Organisasjonen vår er forandret, jeg er forandret.»

Videre peker han på at deler av pressen omtaler varsler og påstander fra langt tilbake, uten å kreve dokumentasjon, eller vente på saksbehandling, og stiller seg kritisk til pressens håndtering.

«Jeg er villig til å stå i mye for å kunne fortsette å gjøre en innsats for de sakene jeg brenner for, for unger som ramler ut av skolen, eldre som ikke får regulert pensjonen sin eller folk som står uten jobb i koronakrisa. Men ingen kan stå i et rom hvor verken grunnleggende rettsregler eller presseregler gjelder», skriver han.

Forstår om han ikke blir leder

Giske skriver at han forstår det dersom Trøndelag Ap nå velger noe annet enn ham som leder.

«Mitt valg var å si ja til den jobben valgkomitéen ba meg om å ta på meg, for å løfte Trøndelag Arbeiderparti og alle de fantastiske medlemmene der, og arbeide for det regjeringsskiftet vi trenger etter neste stortingsvalg og for å sikre at Jonas Gahr Støre blir statsminister. Slik det ser ut nå, vil Trøndelag Arbeiderparti aldri få anledning til å gjøre et slikt valg.»

Nettavisen har vært i kontakt med Ap-leder Jonas Gahr Støre, som vil avvente en Giske-kommentar til ting blir tydeligere.

Trond Giske har ikke besvart Nettavisens henvendelse torsdag kveld.

